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台東將設服務團 輔導農民申報簡易水土保持

2017-01-06  10:58

［記者張存薇／台東報導］台東縣山坡地面積高達94％，農友在山坡地整地、開挖，必須申報簡易水土保持，不過去年全縣仍有115案違反水土保持法裁罰案件，罰款金額高達925萬元，縣府農業處長許瑞貴表示，今年將邀集專業技師等組成水保技術服務團，下鄉與民眾面對面溝通，協助民眾順利申請。

許瑞貴表示，台東縣簡易水土保持申報1年約核准1100至1300件，從民國104年加強取締後，去年裁罰案件已比前年略降，但因為修正「台東縣違反水土保持法案件裁罰基準」，調整罰款級距，因此去年罰款金額再創新高。

他說明，山坡地違規案件以未申請即開挖整地為主，縣府已加速縮短審查速度，一般案件2週內即可核准，且民眾若違規面積過大、情節過重，罰款不受30萬元上限制，因此請民眾事先提出申報。

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  • 農業處提醒民眾在山坡地整地、開挖，必須申報簡易水土保持，以免受罰。（記者張存薇攝）

    農業處提醒民眾在山坡地整地、開挖，必須申報簡易水土保持，以免受罰。（記者張存薇攝）

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