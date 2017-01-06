| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 生活

地球已在懸崖邊... 2016年成史上最熱年

去年全球地表均溫為攝氏14.8度，比前年高0.2度，全球氣溫已連續3年（2014-2016）破紀錄。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-01-06  11:47

〔即時新聞／綜合報導〕2016年第一個全球氣候數據分析公布了，這個數據證實了許多科學家的預測：「2016年是有紀錄以來最熱的一年」，哥白尼氣候變遷服務處（CCCS）表示，去年全球地表均溫為攝氏14.8度，比前年高0.2度，全球氣溫已連續3年（2014-2016）破紀錄。

綜合外媒報導，歐洲中期天氣預報中心所經營的哥白尼氣候變遷服務處（Copernicus Climate Change Service）表示，去年是有史以來最熱的一年，全球地表均溫達攝氏14.8度，升幅將近攝氏0.2度，成為自1880年人類開始蒐集溫度資料統計後，137年來最熱的一年，也是從2014年開始，全球氣溫連3年破紀錄。

在2015年年底，近200個國家在巴黎峰會達成協議，要限制全球暖化，力求升溫的幅度不要比工業革命前高出2度，更盼能控制在1.5度以下，2016年全球地表均溫已經比工業革命前高出攝氏1.3度，該機構稱：「地球已經在懸崖邊了」。

預計在本月月底，美國太空總署（NASA）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），也將公布去年氣溫數據。

廣告
  • 哥白尼氣候變遷服務處表示，2016年全球地表均溫已經比工業革命前高出攝氏1.3度，該機構稱：「地球已經在懸崖邊了」。（圖擷自twitter）

    哥白尼氣候變遷服務處表示，2016年全球地表均溫已經比工業革命前高出攝氏1.3度，該機構稱：「地球已經在懸崖邊了」。（圖擷自twitter）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全球暖化 氣溫 高溫
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：地球已在懸崖邊... 2016年成史上最熱年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.