地球已在懸崖邊... 2016年成史上最熱年
2017-01-06 11:47
去年全球地表均溫為攝氏14.8度，比前年高0.2度，全球氣溫已連續3年（2014-2016）破紀錄。（資料照，記者林欣漢攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2016年第一個全球氣候數據分析公布了，這個數據證實了許多科學家的預測：「2016年是有紀錄以來最熱的一年」，哥白尼氣候變遷服務處（CCCS）表示，去年全球地表均溫為攝氏14.8度，比前年高0.2度，全球氣溫已連續3年（2014-2016）破紀錄。
綜合外媒報導，歐洲中期天氣預報中心所經營的哥白尼氣候變遷服務處（Copernicus Climate Change Service）表示，去年是有史以來最熱的一年，全球地表均溫達攝氏14.8度，升幅將近攝氏0.2度，成為自1880年人類開始蒐集溫度資料統計後，137年來最熱的一年，也是從2014年開始，全球氣溫連3年破紀錄。
在2015年年底，近200個國家在巴黎峰會達成協議，要限制全球暖化，力求升溫的幅度不要比工業革命前高出2度，更盼能控制在1.5度以下，2016年全球地表均溫已經比工業革命前高出攝氏1.3度，該機構稱：「地球已經在懸崖邊了」。
預計在本月月底，美國太空總署（NASA）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），也將公布去年氣溫數據。
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