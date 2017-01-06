永樂市場好大的火？ 安啦！年貨大街消防演習

2017-01-06 11:03

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市消防局今天上午在北市永樂市場西側廣場，舉辦「2017臺北年貨大街消防演習暨防災宣導活動」，今年的年貨大街將於下週五（13日）開賣，藉此防災活動，強化年貨大街商家、攤商、住家及購物民眾防火觀念及火災初期應變能力，提供民眾一個安全的消費環境。

消防局副局長許景盛表示，由於大同區屬於老舊社區，街道並不寬闊，特別是年貨大街開辦期間，人潮洶湧，如果真的發生火災，考量消防車出入不易，將利用救災機車和救護機車先趕抵現場，有利救援。

「啊，著火了，快逃！」今天的演習是假設永樂市場西側廣場攤商的燈具電線短路引燃，火勢延燒至永樂市場，民眾及攤商立即應變，先行疏散，再交由抵達的消防人員積極進行傷患救護、人命救助及滅火搶救。