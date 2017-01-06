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台南停車收費員與市府開調解會 爭取提高績效獎金

2017-01-06  10:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕路邊停車收費員組成的「台南市政府交通局工會」，為爭取績效獎金合理計算，依法向勞工局申請勞資爭議調解，今日在永華市政中心召開調解會議，市議員李文正、林美燕及南市產業總工會理事長曾世宏帶領產總理監事到場聲援。

工會指出，收費員月薪2萬6642元，依現行規定，工作獎勵金需有一定的績效門檻，如果1個月要拿到3萬元薪水，實際開單數要增加5成至6成，但薪資只增加了1成3，這樣的工作獎勵金條件根本對會員增加績效沒有誘因，而且勞動強度增強，結果員工拿不到合理比例的工資，非常不合理。

工會主張，採取在績效底限之上，每多開單1小時，以每小時停車費率金額再乘以20％，作為收費員每人每月所得績效獎金，最高以1萬元為限，目前南市的停車費率為1小時20元，20％即4元，這樣停管處的收入增加，收費員也能得其利。

工會強調，收費員並沒有不努力工作，收費員都會達成停管處規定的基本績效，沒有表現不好的問題，停管處想要收費員有更多績效，就要拿出合理的工作獎勵金標準，總不能想要停車費收入增加，卻讓收費員拚命疲勞、損害身體來賺取少少獎金。

停管處表示，績效獎金是由市預算編列，1年250萬元，若以1小時20元抽獎金4元，估算大約3個月就抽光了，而績效獎金採階梯式計算，設計機制在於鼓勵「一分耕耘一分收穫」精神，現行制度領到超過1萬元績效金的也大有人在，設定天花板上限對這些人也不公平，目前已研議辦法，只要達到基本門檻以上就有1千元績效獎金。

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  • 南市交通局工會與雇主市府有勞資爭議，在勞工局舉行調解會。（記者洪瑞琴攝）

    南市交通局工會與雇主市府有勞資爭議，在勞工局舉行調解會。（記者洪瑞琴攝）

  • 南市交通局工會與雇主市府有勞資爭議，在勞工局舉行調解會。（記者洪瑞琴攝）

    南市交通局工會與雇主市府有勞資爭議，在勞工局舉行調解會。（記者洪瑞琴攝）

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