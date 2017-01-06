這條路驚見「一邊一國」！統、獨派較勁如海峽兩岸
成都路一邊是台獨團體。（圖擷取自無料福利社臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕來到台北西門町鬧區，總會看到特別的場景，愛國同心會與台獨團體隔著一條成都路、雙方互相較勁，如同「一邊一國」的現象，有網路媒體採訪這兩個立場迥異的團體，除了凸顯雙方的意識形態，也發現彼此對於議題上的看法也大不同；影片PO出後，吸引網友討論，其瀏覽率更高達43萬人次觀看。
網路媒體「無料福利社」日前直擊西門町街頭，分別對愛國同心會、台獨團體訪問。在問到愛國同心會其訴求時，有民眾分別表示「希望兩岸統一、消滅台獨」、「兩岸和平相處、免於戰火，台灣的教育，讓年輕人忘記了我們從哪來」、「支持92共識，才能為台灣帶來好處，台獨會引來戰爭」。
在詢問若統一成功，哪個領導人統治我們國家最合適，愛國同心會成員表示，「習進平他有能力，我們希望他能來統治」；至於同性婚姻議題，成員們幾乎都是反對，「它是消滅我們人類，我堅決反對」。
「無料福利社」轉戰台獨團體區訪問，在詢問訴求時，有人表示「讓台灣獨立，建立一個國家」、「台灣要建國」、「台灣是你們這些年輕人的，也是我們這些老人的，我們是覺得不好意思沒把台灣弄好，讓台灣年輕人有個正常的國家，讓你們覺得驕傲，所以我們這些老人，今天拿著台灣獨立旗在這。」
至於獨立後誰來當領導人？成員大部分都說民選，「台灣人民選」、「當然是全民公投，只要站在台灣土地上每一個人都可以出來選，這才叫民主」；同性婚姻議題方面，成員的看法幾乎讚同，「也是人權一種，我支持啦」、「站人權立場，我絕對支持婚姻平權，同性戀爭取人權時，講得非常清楚，這是有人類以來就有這現象」。
成都路一邊是愛國同心會。（圖擷取自無料福利社臉書）
認同台獨的成員，向台灣年輕人道歉。（圖擷取自無料福利社臉書）
統派挺92共識。（圖擷取自無料福利社臉書）
統派希望能消滅台獨。（圖擷取自無料福利社臉書）
挺獨的成員，認為獨立後的領導人該由人民選出。（圖擷取自無料福利社臉書）
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標題：這條路驚見「一邊一國」！統、獨派較勁如海峽兩岸
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