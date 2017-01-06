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台鐵春節西幹線今開訂 熱門時段長途自強號搶光

台鐵106年春節假期西部幹線已開放訂票，，截至上午9點，共完成11萬6762筆、訂購20萬51張票。（資料照，記者侯承旭攝）

2017-01-06  10:12

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日凌晨0點，台鐵106年春節假期西部幹線已開放訂票，截至上午9點，共完成11萬6762筆、訂購20萬51張票。完成訂票旅客務必於2日內至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票，或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票；逾期未取車票，將於1月8日上午9點重新釋出。

截至上午8點，台北往台中、高雄方向1月26日上午11點至27日下午4點，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。高雄、台中往台北方向1月31日上午8點至2月1日晚間7點，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

因旅客隨時有取消訂票或退、換票，詳細餘票情形可上台鐵局訂票網頁透過餘票查詢功能查看。

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