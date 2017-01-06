「專注的力量」 華航2017宣傳影片 陳偉殷入鏡

華航全新宣傳影片上架，邀請陳偉殷與維修人員一同入鏡。（圖：華航提供）

2017-01-06 10:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空2013年起與美國大聯盟投手陳偉殷合作，今年華航以「團隊成就旅程」為意象，再次邀請陳偉殷擔綱演出廣告影片，以慢速視覺呈現投手丘上的王者陳偉殷，也呈現華航A350新機隊與後勤維修團隊氣勢。

廣告首次邀請修護人員入鏡，讓陳偉殷與華航修護菁英對話，陳偉殷面對強大壓力下的冷靜投球，就像修護人員面對發動機數以萬計的零件，一絲不苟的工作精神；同時呼應華航「一趟完美的飛行猶如陳偉殷一場決勝的比賽」。

華航從2013年起和陳偉殷合作，2015年陳偉殷為華航777-300ER客機豪華經濟艙拍攝新世代形象廣告，今年再度合作拍攝「專注的力量」廣告影片。

影片由華航提供