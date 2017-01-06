雲林AQI紅害等級 對所有族群不健康

2017-01-06 10:10

〔記者林國賢／雲林報導〕受大氣擴散不佳影響，雲林地區今天空氣品質不佳，天空一片灰濛濛，斗六、台西、麥寮測站空氣品質指標都是對所有族群不健康的紅害，民眾出門要配戴口罩。

今天中南部空氣品質仍差，根據環保署空氣品質監測網資料，上午斗六、麥寮、台西等測站空氣品質指標（AQI）已達到紅害等級。

雲林縣環保局表示，受到高壓迴流等影響，造成擴散條件不佳，空氣品質不佳情況預估持續到明天，敏感族群儘量避免外出。

環保局提醒，民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。