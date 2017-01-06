雲林AQI紅害等級 對所有族群不健康
2017-01-06 10:10
〔記者林國賢／雲林報導〕受大氣擴散不佳影響，雲林地區今天空氣品質不佳，天空一片灰濛濛，斗六、台西、麥寮測站空氣品質指標都是對所有族群不健康的紅害，民眾出門要配戴口罩。
今天中南部空氣品質仍差，根據環保署空氣品質監測網資料，上午斗六、麥寮、台西等測站空氣品質指標（AQI）已達到紅害等級。
雲林縣環保局表示，受到高壓迴流等影響，造成擴散條件不佳，空氣品質不佳情況預估持續到明天，敏感族群儘量避免外出。
環保局提醒，民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 空氣品質
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 南投自造教育示範中心 落成
- 痛！警噴辣椒水制伏 醉漢︰你給恁北開槍？
- 威剛去年獲利倍增 前11月每股稅前逾6元
- 台灣好菜頭 遊安南區拔蘿蔔
- 《金雞報喜》15
- 作態？阿里巴巴提告2假錶賣家
- 行銷大寮農產 調酒冠軍調「狀元紅」
- 內閣恐改組 周刊爆：農委會大黑馬是她！
- 賴清德循朱立倫模式選新北？周玉蔻笑了
- 藍正龍翻版豬哥亮 搞笑掛彩
- 苗栗鼓勵縣內升學 鮭魚回流獎學金會延續
- 西螺休息站 媽祖花燈亮起來
- 與言承旭共赴豪門喜宴 林志玲只認「做了這件事」！
- 韓政府智庫︰台韓恐先於中國 被美列「匯率操縱國」
- 到超商當替代役 被指淪19Ｋ奴工
- 老屋重建獎勵發酵 30年飯店7.3億售出
- （影音）抱病演出還絆倒重摔 蔡依林敬業爬起繼續演唱
- 《金雞報喜》6
- 歐巴馬伉儷若出回憶錄 書商願下訂12億
- 急診室年節塞爆 嘉縣市宣導分流
- 景氣差拚年終？岸巡、保七查獲盜採墾丁珊瑚
- 《金雞報喜》5
- 動員450志工 花毯節暢遊無障礙
- 大甲火葬場聯外道 大埔農路擬拓為8米寬
- 學習新版CPR 苗市辦19場訓練
- 高雄監理所 9日起增週一夜間服務
- 豐田欲在墨西哥設廠 川普嗆：「休想」！
- 《要活得比別人精彩》罕病兒 唸雙主修、圍棋高段
- 剛用50鋼管辣妹替父送行 董國誠盜電被判6月
- 人生小景 牆與小孩
- 年貨大街將開賣 避下午壅塞時段
- 追問「一例一休」 徐國勇：會有看不見的手影響經濟
- 「我是公或母」 性別教材惹議
- （桃園）擬明年改市立 國立高中職意願低
- MLB》皇家簽34歲失意投手 美媒：王建民翻版
- 職棒環境起飛 造就「王」牌合約
- 琴酒和灰原哀究竟是什麼關係？青山剛昌的回答讓網友暴怒惹
- 機捷滿載測試 時速90公里達標
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：雲林AQI紅害等級 對所有族群不健康
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分