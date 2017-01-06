興航工會大退讓 五度協商將以勞動局方案進行談判
興航企業工會訴求大退讓，將以勞動局於第4次會議方案即加發1.5個月薪、補償費10萬元方案，與資方協商。（記者張凱翔攝）
〔記者張凱翔／台北報導〕興航自去年11月22日宣布解散、大量解雇全公司約1700名員工以來，北市勞動局至今已依《大量解雇勞工保護法》主持第5次強制勞資協商會議並對資方未依法通報資遣、協商期間違法資遣員工重罰125萬元；1月11日興航資方將召開股東會對員工資遣方案做最後決議，時程壓力下，興航企業工會表示，今天協商將接受勞動局於第4次會議提出的1.5個月薪、補償費10萬元的方案進行談判。
興航企業工會於第1次強制協商會議提出「資遣費以年資1年1個基數作為計算，另外加50萬」作為補償方案，談判經數小時後面臨破局；第2次會議勞動局官派主席提出除依《勞基法》計算資遣費外，再加發2.4月薪方案，但資方除了不願提供公司財報、信託資料外，對先前已經違法資遣員工的資遣費明細算法也不願提供，導致協商破局；今企業工會訴求大退讓，至勞動局於第4次會議方案即加發1.5個月薪、補償費10萬元方案。
興航資方將於1月11日召開股東會，屆時將最終決定全體人員資遣方案，甚至前來談判的資方代表如執行長劉東明都將被資遣，11日後勞資雙方將無法繼續協商，2月2日後興航將正式下市，解散後勞方若要繼續爭取權益，就只能進入民事訴訟程序；興航企業工會理事吳崇華表示，資方也威脅，今日若不達成最終協議，勞方「將什麼也拿不到」，但至今資方除無協商誠意外，還積欠自9月至今的勞退提撥金、也無法提供資遣費計算明細，承諾全都跳票。
勞動局表示，積欠勞退提撥金的部份已經提報勞保局，若明日勞退金仍未入帳，將依《勞工退休金條例》，每逾一日加徵其應提繳金額3％之滯納金至應提繳金額之1倍為止。
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