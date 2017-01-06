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機械手臂結合3D 製鞋成本降17％

2017-01-06  09:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕經濟部技術處成立「製鞋產業聯盟」，與金屬中心合作，利用機械手臂結合3D視覺影像，使得製鞋自動化設備升級，讓廠商成本降低17％。

經濟部技術處推動「產業聚落加值轉型整合推動計畫」，總計畫主持人林烈全今天表示，重點包含智慧型健身器材、模具、縫紉機、製鞋等產業，並成立了「製鞋產業聯盟」，廠商包含彪琥、鼎聖、南寶等20家以上設備系統廠商及鞋廠。

製鞋產業過去被認為是技術門檻不高、勞力密集產業，然而台灣製鞋產業經歷一波外移潮的陣痛後，反而脫胎換骨，往更高的層次躍昇。

金屬中心精密機電組組長邱振璋說，結合機械手臂系統，整合3D視覺影像辨識技術，可改善以往鞋底要靠人工塗膠來接合鞋面、耗費人力時間，讓廠商成本降低17％。

此外也創新製鞋材料開發，鞋大底組裝前，不需打粗及處理劑，直接上膠後即可與鞋面貼合，使得特殊鞋款利潤提升約33％，導入製程自動化之後，過去10小時才能完成的作業，現在10分鐘就能完成，更免去接合劑化學氣味讓工人吸入的疑慮。

金屬中心近期也開發國內第一台複合式光學足壓測量機，人站上測量機，能在10秒鐘內測出足部的長寬及肥厚度，輸入製鞋商的資料庫，可篩選出適合消費者的鞋款。

金屬中心強調，MIT的製鞋業不再走價格競爭的路線，而是精緻高品質的象徵，希望成為傳統產業轉型成功的標竿。

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  • 機械手臂結合3D，　讓製鞋成本降17％。（記者葛祐豪攝）

    機械手臂結合3D，　讓製鞋成本降17％。（記者葛祐豪攝）

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