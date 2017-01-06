| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中信金內湖購地弊案 今傳辜仲諒
 首頁 > 生活

平息民怨 國光客運今起取消南投減班

國光客運公司同意南投縣班次恢復到「一例一休」前的班次。（記者謝介裕翻攝）

2017-01-06  09:28

〔記者謝介裕／南投報導〕一例一休新制實施後，國光客運公司4日起針對南投往返台北路線減少16個班次，引發地方怨聲載道，立委許淑華接獲民眾陳情後，遂邀集公路總局監理組副組長梁郭國、承辦科長黃鈴婷及國光客運總經理吳忠錫等人開會協商後，公路總局及國光客運公司同意今日起恢復原先班次，以平息民怨。

許淑華說，國光客運減少班次包括每週一至週四，南投往返台北減少4班、埔里往返台北減少4班，共計16班，對地方影響甚鉅，她十分感謝公路總局及國光客運公司能順應民意，自今日起取消減班措施，恢復原行駛班次，達到造福於民的目的。

廣告
  • 國光客運公司與立委許淑華（面對鏡頭者）協調後，同意恢復南投縣班次。（記者謝介裕翻攝）

    國光客運公司與立委許淑華（面對鏡頭者）協調後，同意恢復南投縣班次。（記者謝介裕翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國光客運 減班
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：平息民怨 國光客運今起取消南投減班


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.