平息民怨 國光客運今起取消南投減班
2017-01-06 09:28
國光客運公司同意南投縣班次恢復到「一例一休」前的班次。（記者謝介裕翻攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕一例一休新制實施後，國光客運公司4日起針對南投往返台北路線減少16個班次，引發地方怨聲載道，立委許淑華接獲民眾陳情後，遂邀集公路總局監理組副組長梁郭國、承辦科長黃鈴婷及國光客運總經理吳忠錫等人開會協商後，公路總局及國光客運公司同意今日起恢復原先班次，以平息民怨。
許淑華說，國光客運減少班次包括每週一至週四，南投往返台北減少4班、埔里往返台北減少4班，共計16班，對地方影響甚鉅，她十分感謝公路總局及國光客運公司能順應民意，自今日起取消減班措施，恢復原行駛班次，達到造福於民的目的。
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