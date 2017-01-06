願「葬在台灣」 甘惠忠神父終於拿到身分證
2017-01-06 10:22
甘惠忠神父。（資料照，記者楊金城攝）
〔即時新聞／綜合報導〕美籍甘惠忠神父奉獻台灣逾半世紀，他一心想當「真正的台灣人」。如今終於圓夢，成為去年底國籍法修法後，第一位取得身分證的外籍人士。
過往媒體曾報導，民國52年甘惠忠從神學與宗教研究所畢業後成為神父，自美國舊金山搭貨輪，花了21天來到台灣，50多年來奔走推動啟智教育。甘神父「想當真正的台灣人」，一直盼望著取得台灣的身分證。
《聯合報》報導，去年底國籍法修正，對我國有特殊功勳或有助我國利益的各領域高級專業人才無須喪失原國籍，便能申請歸化。讓甘神父無須放棄美國籍，便能領有中華民國身分證，並由行政院長林全親自送上。
報導指出，甘神父希望自己「可以埋葬在此，一直留在台灣」，原本擁有永久居留證的他，獨缺選舉權，如今他開心地說：「我終於可以投票了」，真正成為台灣的一份子。
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