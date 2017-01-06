西半部霧霾嚴重 彭啟明：今明兩天空氣很差

彭啟明指出，今明兩天西半部從南到北空氣品質均不佳，建議民眾減少外出次數。（擷取自空氣品質監測網）

2017-01-06 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕由於水氣略增，今天西半部從北到南的空氣品質都相當糟糕，天氣風險公司總經理彭啟明表示，霧與霾混在一起，讓整個汙染濃度明顯拉高。

彭啟明指出，霧與霾是兩種不同的東西，有不同的特性，卻混在一起讓整個汙染濃度增高。他說，今天北部實際的空氣汙染程度比預測的高很多，提醒一般民眾減少外出次數，敏感體質的朋友更需注意健康。

另外，彭啟明表示，今天的好天氣將延續到週六，新一波冷空氣將會在週日開始接近，溫度逐漸下滑，預計下週一、二清晨北部空曠區域最低溫約在13、14度，都會區域約15、16度。

彭啟明進一步指出，這波冷空氣來的時候北部高溫預期不到20度，可能比這幾天清晨低溫還要略低一些，溫差幅度很大。彭啟明因而提醒年長者或慢性病患者需多注意健康，家人們也要多加留意他們的身體狀況。