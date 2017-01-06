台北濕濕霧霧的...鄭明典：霾造成低能見度

2017-01-06 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕今天一早天氣霧濛濛，氣象局預報中心主任鄭明典表示，台北濕度81%，這主要是霾造成的低能見度。

鄭明典在臉書分享照片，其中一張是天空看起來霧濛濛的畫面，他表示，這是今天早上灰茫茫一片，並解釋台北濕度高達81%，主要是霾造成的低能見度。

另外，鄭明典也PO出一張關渡平原有晨霧的照片，他表示，這是鄉間的冬季最常見的景象。夜間輻射冷卻，冷空氣累積在地面低地，若地面有水體或蒸發散效率高的植物，地表蒸發的水氣遇到冷空氣馬上凝結成小水滴，這樣就會在地表產生薄薄的一層晨霧，那是冬季鄉間清晨最自然的景色。