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網購貓跳台 一開箱主人貓咪都傻眼

貓跳台圖片看起來很正常。（圖取自都會報）

2017-01-06  08:38

〔即時新聞／綜合報導〕許多主人會購買貓跳台，讓貓咪有更多空間運動。然而國外一名網友在網路商店購買貓跳台，收到貨時大傻眼，原來他買成貓跳台模型。

《都會報》報導，外國網站「Reddit」用戶「cewallace9」最近在網路分享一則趣事。他在亞馬遜購買一組貓跳台，結果送來後，是個小到不行，連老鼠都沒辦法上去玩的貓跳台。

報導指出，該用戶再度確認商品後發現是自己搞烏龍，網路上所販賣的是貓跳台的模型，高度僅4.5公分，售價20美元。該用戶說自己以後會看清楚商品標題和描述，以免再度出糗。

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  • 結果連跳都沒辦法跳。（圖取自都會報）

    結果連跳都沒辦法跳。（圖取自都會報）

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