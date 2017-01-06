薪酸！國光司機待命時薪24元 傳明年恐不發年終

媒體報導，國光客運明年恐怕不發年終獎金。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-06 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕農曆年將近，勞工朋友們最期待發放年終獎金，不過有客運業者卻在此時聲稱，因一例一休上路，將讓每年加班費支出暴增，今年年終獎金已經結算，發給0.5個月，但明年恐怕就發不出來了。

之前本報曾報導，有國光客運司機爆料，國道駕駛員底薪不高，收入多來自開車津貼，意即駕駛工時越長，薪水越高，司機底薪約1萬9千元，月休4天，不少人每月工作約250小時，薪資約6萬元。若要拿8萬元，每月至少工作300小時，還得靠與主管的交情才有機會加班，就算沒車開仍須在站內待命，待命時薪僅24元。

「三立新聞」報導，國光客運總計3000名員工，若超時工作，1個月須多付加班費1500萬元，1年共約1億8千萬。不過有客運司機透露，未來CASE會少、薪水一定會少，以前有的人想加班，但現在可能沒有機會加班，「公司也不讓你加了」。

國光客運副董事長王應傑受訪表示，去年年終已經結算，「但是明年的話，就不可能有所謂的年終獎金了。」

報導提到，司機不僅少了加班費，2016年終獎金0.5個月，但恐怕下個年度就沒有年終。