這間企業福利這麼多 網友超羨慕...
2017-01-06 08:01
奇美的員工福利相當不錯。（情境照）
〔即時新聞／綜合報導〕這家企業的員工讓網友超羨慕！台南奇美企業過去率先開辦「週休二日」，員工8點上班都可以準時5點下班，不但給予午休1小時的休息時間，還可以吃免錢中餐，每年還會補貼員工出國旅遊。
《聯合報》報導，奇美企業發言人陳世賢透露，奇美是台灣第一個實施週休二日的公司，除了有健全的勞檢制度，為了不讓員工加班，他們特別簡化傳遞公文與作業流程，希望員工不要加班，除非真的做不完事情，而加班也能給予補假或給薪。
陳世賢說，新進員工滿一季給1天半的假，滿9個月就有4天半的假。對此，人資部經理許菁容指出，符合法律規範以外的增額，才是真正的「員工福利」，公司每年會贊助國內和國外旅行各一次，還可以讓員工請不列入考評的「旅遊事假」，且年資超過一年可以免利息貸款入股。
陳世賢提到，奇美創辦人許文龍認為，企業的向心力是無法取代的，要回饋員工也要回饋社會，提升勞工權利不能與裁員畫上等號！
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