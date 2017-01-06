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01/06 各報重點新聞一覽

2017-01-06  06:35

自由時報

4個月軍訓役 須下部隊了

原只要在新訓單位、兵科學校受訓4個月的軍事訓練役男，今年起都要下部隊了！國防部昨召開記者會宣布，由於新訓單位每年訓量無法滿足徵集需求，役男也欠缺部隊實務訓練，因此今年起將「八週入伍訓、八週兵科學校訓練」的現有制度，改為「5週入伍訓、11週部隊訓練」，部分役男可能抽到「金馬獎」，分發至外島部隊施訓。

詳見4個月軍訓役 須下部隊了

北市府漲租金// 北農威脅春節前怠工 柯P：會斷然處置

台北市擬調高台北市第一果菜批發市場拍賣場、停車場及冷藏庫的使用費，從現行的10％調漲到15％，台北農產運銷公司企業工會昨天揚言，北市在完全沒告知、協商情形下倉促調漲，影響員工生計，不排除春節前怠工3天，不進行蔬菜、水果拍賣。

詳見北市府漲租金// 北農威脅春節前怠工 柯P：會斷然處置

日前風光葬父…嘉縣議員竊電判刑

無黨籍嘉義縣議員董國誠本月3日為亡父、前縣議長董象風光出殯，還動用50輛鋼管辣妹舞車送行；但他8年前當太保市長時，卻將自家的四盞照明路燈，接上太保市公所路燈的電源，竊電1萬4000餘元，嘉義地院昨判決董國誠徒刑六月，並追徵不法所得；民眾質疑董國誠「連這種小錢也捨不得花」。

詳見日前風光葬父…嘉縣議員竊電判刑

蘋果日報

室內將全禁菸 夜店 酒吧 雪茄館納管 癮君子批管太多

室內公共場所將全面禁菸！衛福部國健署預告《菸害防制法》修正草案，刪除現規定酒吧、夜店、雪茄館可有條件在室內吸菸的豁免權，明訂夜店等前述場所一律禁菸，否則罰2千到1萬元。免稅店菸品也將加徵菸品健康福利捐，每條菸將貴200元。醫界及部分民眾對此表示支持，但相關業者及吸菸民眾痛批政府管太多，有酒店少爺還說，在酒客面前要求禁菸肯定被打；也有業者說，此舉雖保護了健康，但也恐致倒店。

一例一休衝擊擴大 台大周六減診

一例一休對醫療院所衝擊持續擴大，醫界龍頭台大醫院昨宣布4月起周六門診將減診，且即起就會協調看周六診的患者改到周一至周五看診，估約衝擊3千名患者；嘉義大林慈濟醫院後天起也調漲周六掛號費50元。有民眾憂就醫權益受損，醫改團體指，台大前年獲利居全台醫院之冠，面對一例一休卻非增聘人力而是減診，恐引發骨牌效應。

聯合報

癮君子注意！室內場所 將全面禁菸

衛福部國健署預告最新「菸害防制法」修正草案，擬擴大禁菸範圍，未來室內場所全面禁菸，包括酒吧、夜店、雪茄館，不得設吸菸室；同時電子菸將視為菸品、免稅菸也要課菸品健康福利捐、菸品包裝圖文警示擴大至全面積百分之85等。

當沖降稅、老屋條例 臨會不處理

行政院前天火速通過證交稅條例修正草案，宣示要在春節前讓股市當日沖銷證交稅減半；但立院朝野黨團昨天協商，由於立法院長蘇嘉全和國民黨團都堅持臨時會不應該排太多議案，最後決定臨時會不處理當沖降稅及老屋重建條例，常日沖銷降稅案確定來不及在農曆年前實施。

中國時報

急凍！農曆年後 陸客再減半

據經營兩岸旅遊的業者透露，農曆春節過後，大陸部分省市對於赴台遊客名額將再減。大陸組團社業者透露，總量上大約是團客比去年再減6成，自由行少一半。

中共施壓 小英：北京正走回老路

中共遼寧號航空母艦傳出可能繞台灣海峽北返，對陸方一再施壓，蔡英文總統昨天表示，去年520以來，台灣向對岸持續釋出善意，但這段時間發生一些事情，感覺北京當局正一步步走回老路，她再度強調，「我們不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路」。

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  • 國防部昨召開記者會宣布，由於4個月的軍事訓練役男每年訓量無法滿足徵集需求，今年起都要下部隊，部分役男將被分發至外島部隊施訓。（取自國防部發言人臉書）

    國防部昨召開記者會宣布，由於4個月的軍事訓練役男每年訓量無法滿足徵集需求，今年起都要下部隊，部分役男將被分發至外島部隊施訓。（取自國防部發言人臉書）

  • 台北市第一果菜批發市場拍賣場、停車場及冷藏庫的使用費，台北市擬從現行的10％調漲到15％，台北農產企業工會昨開記者會揚言，不排除春節前怠工3天。（記者黃建豪攝）

    台北市第一果菜批發市場拍賣場、停車場及冷藏庫的使用費，台北市擬從現行的10％調漲到15％，台北農產企業工會昨開記者會揚言，不排除春節前怠工3天。（記者黃建豪攝）

  • 嘉義縣議員董國誠本月3日才為亡父、前縣議長董象風光出殯，昨因8年前涉竊電案，被判有期徒刑6月。（資料照）

    嘉義縣議員董國誠本月3日才為亡父、前縣議長董象風光出殯，昨因8年前涉竊電案，被判有期徒刑6月。（資料照）

  • 受一例一休上路影響，醫院龍頭之一的台大醫院昨天宣布，4月起，將減少週六門診數量。（資料照）

    受一例一休上路影響，醫院龍頭之一的台大醫院昨天宣布，4月起，將減少週六門診數量。（資料照）

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