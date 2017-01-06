當滷肉飯配湯要價上百元...名嘴揭餐飲漲價內幕

2017-01-06 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後，部分餐飲業者宣布調漲商品價錢，引發民眾不滿與質疑。有財經背景的名嘴汪潔民昨上節目表示，一些店家趁著一例一休上路後喊漲，但近期食材價格並沒有漲，認為這些廠商別有居心，政府應該嚴查，同時他也分析這股漲價潮背後的內幕。

汪潔民昨上三立「新台灣加油」，他先提供一段自己到鬍鬚張點餐的影片，片中他點了一碗滷肉飯（37元）加一碗苦瓜排骨湯（85元），這一餐共要價122元。他也提到麥當勞去年11月就開始漲價，現在一個雞腿堡要95元、兩塊雞翅更漲到43元，他認為這些餐飲價格已經不庶民。

汪潔民以物價走勢分析，除了米價有波動，近期豬肉、雞肉等價格都沒有多大波動，燃料費更是不漲反跌，食材價格下跌，那餐飲業到底在漲什麼。

他認為，大部分店家其實沒有漲價，但一些特定店家曝光機率很高，讓人覺得現在東西真的很貴，以他家附近的店來說，從過去一桶油價漲到110美元，到現在一例一休上路，一個飯包都維持在50元；另一家人氣小籠包店也都沒有調整價格，因此他認為，很明顯的就是一些特定廠商在加價，而且還透過媒體將漲價趨勢擴大且合理化，因此呼籲要抓出這些廠商。