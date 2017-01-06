多雲到晴高溫達28度 好天氣持續到明天
2017-01-06 06:22
中央氣象局指出，今天（6日）各地仍以多雲到晴的天氣為主，僅在東半部及北部山區有局部降雨。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（6日）各地仍以多雲到晴的天氣為主，僅在東半部及北部山區有局部降雨。氣象局預估，下週日（8日）東北季風增強，溫度開始下降。
氣象局表示，今天各地以多雲到晴的天氣為主，僅在東半部及北部山區有局部降雨的機率，北台灣雲量則比昨天稍稍增加。溫度方面，各地高溫約24到28度，溫暖舒適，甚至有點熱，清晨低溫約17到21度，早晚仍然偏涼。
氣象局預估，週六（7日）為偏東風到東南風的天氣型態，天氣穩定、溫暖舒適，各地以多雲到晴的天氣為主，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨。
溫度方面，中南部及花東高溫普遍在26至28度，北台灣高溫約25度上下，夜晚清晨各地低溫在17至20度左右。到了下週日（8日）東北季風增強，溫度開始下降。
此外氣象局提醒，近期（6日至8日）台灣西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，氣象局於嘉義縣市發布濃霧特報，提醒民眾交通往返先確認航班資訊，行車也請注意安全。
空氣品質方面，今天金門、竹苗及中南部地區AQI為對敏感族群不健康至對所有族群不健康，其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|21 ~ 24
|18 ~ 25
|21 ~ 26
|20 ~ 26
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）
今天金門、竹苗及中南部地區AQI為對敏感族群不健康至對所有族群不健康，其他地區多為普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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