鳳試所推11目螺旋織網室 解決紅龍果農業缺工
鳳試所推出11目螺旋織網室，解決紅龍果農業缺工。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年紅龍果因氣候減產近4成，拍賣價今每公斤飆到215元，經濟產值逼近百億元，但因東方果實蠅疫區，仰賴人工套袋隔絕病蟲害，農委會鳳試所推出11目螺旋織網室，歷經3個颱風考驗，防蟲、鳥啄、猴害，每公頃年省40萬元，解決農業缺工問題。
全國紅龍果種植面積2千多公頃，產量近4400萬公斤，今年因氣候異常，歷經3個颱風侵襲，造成全國紅龍果減產近4成，卻因量少價揚，價格比去年上漲2至3成，拍賣價今每公斤飆到215元，隨著農曆過年將至，價格仍後勢看漲，經濟產值逼近百億元。
由於台灣是東方果實蠅疫區，紅龍果果實在成熟期前，仰賴人工套袋隔絕蟲害，尤其紅龍果產期較長，半年可生產12批以上花果，最多可達20多批花果，堪稱勞力密集的農業，農工1天最高1500元，若以每人1天1200元計算，每年光雇用農業人力，每公頃要花費40萬元。
尤其農業缺工嚴重，農忙時期大家搶工，有錢不一定雇得到工，鳳山熱帶園藝試驗所推出11目螺旋織網，並以固定式結構搭法，節省人工套袋的成本支出，並歷經今年3次颱風考驗，還可預防蟲害、鳥啄，連猴子看到溫室織網，也怕被抓逃之夭夭。
果農謝明村指出，他務農20多年，認為要做就要做到最好，搭建11目螺旋織網室後，種植13公頃紅龍果，宛如植物工廠，讓他不受天災影響，颱風過後重創紅龍果產業，唯獨他的紅龍果保有戰力，不但隔絕天災、蟲害，在市場上一枝獨秀，品質打響口碑，成為頂尖指標。
鳳試所因應農業科技進步，農民利用光照調節產期，以12瓦LED透明罩，取代傳統23瓦省電燈泡，進行催花試驗，發現產量不受影響，以每公頃紅龍果每次光照45天要花費5萬元，電力可節省一半，只需要2萬5千元。
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標題：鳳試所推11目螺旋織網室 解決紅龍果農業缺工
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