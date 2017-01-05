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哪裡最適合過退休生活？ 亞洲第一是這國

2017-01-05  23:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國「國際生活」雜誌公布2017年最適合過退休生活的國家，墨西哥奪下全球第一，馬來西亞排名第六，名次為亞洲國家最佳。

根據國際生活（International Living）的評比結果，最適合退休國家前10名依序為：墨西哥、巴拿馬、厄瓜多爾、哥斯大黎加、哥倫比亞、馬來西亞、西班牙、尼加拉瓜、葡萄牙、馬爾他。

這份排行榜的評比依據，包括生活開銷、退休福利、氣候、健康保險等項目。

國際生活表示，墨西哥之所以奪冠歸功於它的低生活開銷、地理位置佳、人民友善、英語普及、氣候多樣化等因素，雖然也存在犯罪等問題，但周遭國家移民墨西哥的熱情仍不減。總而言之，墨西哥並不完美，但是瑕不掩瑜。

至於亞洲第一的馬來西亞，國際生活形容，城市乾淨且現代化，公共運輸發達，人民的友善程度是亞洲之最。另外，生活開銷不高、地理位置在東南亞的中心也是其優點。

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  • 美國「國際生活」雜誌公布2017年最適合過退休生活的國家，馬來西亞名次為亞洲最佳。（美聯社）

    美國「國際生活」雜誌公布2017年最適合過退休生活的國家，馬來西亞名次為亞洲最佳。（美聯社）

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