北、中部嘉義、金門等8縣市 空氣品質「不良紅」

台北盆地5日籠罩在一片霧霾中。（記者張嘉明攝）

2017-01-05 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕注意！今（5日）晚間多地空氣污染警戒達紅色，包括北部、中部、斗六及嘉義地區，民眾應減少戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網，晚間11時，西半部多地空氣品質差，北部、中部、斗六及嘉義和金門AQI指標突破151以上，達「不良紅」，對所有族群不健康。竹苗、雲嘉南及高屏地區則是「警戒橘」等級，提醒敏感族群注意。