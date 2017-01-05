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北、中部嘉義、金門等8縣市 空氣品質「不良紅」
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北、中部嘉義、金門等8縣市 空氣品質「不良紅」

台北盆地5日籠罩在一片霧霾中。（記者張嘉明攝）

2017-01-05  23:23

〔即時新聞／綜合報導〕注意！今（5日）晚間多地空氣污染警戒達紅色，包括北部、中部、斗六及嘉義地區，民眾應減少戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網，晚間11時，西半部多地空氣品質差，北部、中部、斗六及嘉義和金門AQI指標突破151以上，達「不良紅」，對所有族群不健康。竹苗、雲嘉南及高屏地區則是「警戒橘」等級，提醒敏感族群注意。

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  • 今（5日）晚間多地空氣污染警戒達紅色，包括北部、中部、斗六及嘉義地區，民眾應減少戶外活動。（圖擷取自空氣品質監測網）

    今（5日）晚間多地空氣污染警戒達紅色，包括北部、中部、斗六及嘉義地區，民眾應減少戶外活動。（圖擷取自空氣品質監測網）

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