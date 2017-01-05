超勤500小時換10支嘉獎 警察嘆血汗

2017-01-05 23:16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕半年超勤500小時嘉獎10支，卻只換得一張紙，警察嘆血汗。歲末年初，警察單位核算獎懲，依規定員警超勤40小時才換一支嘉獎，傳出有偵查佐半年超勤500小時換10支嘉獎，口惠實不至，讓員警大嘆乾脆比照勞工，發給加班費才實際。

根據警察機關外勤員警超勤加班費核發要點，各警察機關應確實依轄區治安狀況，規劃勤務、部署警力。員警經指派於上班時間以外執行或督導勤務者，給予超勤加班費、補休假、獎勵或其他相當之補償。

但在雲林縣卻傳出有偵查佐因公未補休亦未支領加班時數統計，半年超時服勤502小時，若依勞基法基本工資每小時126元計算，至少被積欠6萬3252元，還不算加班加成，若是以警察薪資核計，恐怕要加倍，如此以健康換來的的超勤時數卻用一張嘉獎令取代，對於升遷又無實質幫助，難怪有偵查佐苦嘆是血汗警察。

有資深偵查佐指出，刑警除了超勤還有深夜勤沒有加成，加上業務龐雜，還要積效比分，導致不少人拼命想要鑽內勤，報考刑警人數也年年減少，人力不足，超勤狀況愈嚴重，形同惡性循環，刑警不再炙手可熱。

雲林縣警察局指出，雲林縣刑警編制114人，缺額17人，破案績效在各縣市仍名列前茅，至於警力不足是全國普遍問題，雲林非特例。