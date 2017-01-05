一紙公文 化解公部門違反「一例一休」危機
「一例一休」新制下，南投縣各公所清潔隊員輪班及加班費問題，令人頭痛，還好中央來函說明有半年緩衝期，令縣府及公所有如釋重負之感。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕「一例一休」新制實施下，南投縣從縣府到13鄉鎮市公所，包括臨時人員、清潔隊員、司機、技工、家庭訪視員等公部門，適用勞基法的人員，至少逾千人，無奈，縣府及公所今年度公務預算均未將新制增加的加班費編列其中，導致無力給付新增的加班費，使得公部門面臨「帶頭違法」的窘境，還好今日下班前，中央來函說明尚有半年緩衝期，才讓縣府及公所暫鬆一口氣。
依「一例一休」規定，員工未休加班就應給加班費，實施以來，南投縣府社會及勞動處接獲最多的陳情案件，出乎眾人意料之外，竟然不是民間工廠或公司行號，而是同屬公部門的13鄉鎮市公所。
魚池鄉長陳錦倫、鹿谷鄉長黃東灝等人指出，公所適用勞基法人員之中，以清潔隊員問題最令人頭痛，因為人力有限，有的清潔隊員白天要從事行政工作，晚上要輪班隨垃圾車進行垃圾清運，經與財主單位討論，若依「一例一休」規定，恐須支付目前薪資的3、4倍，各公所根本無力負擔。
南投縣副縣長陳正昇說，縣府適用勞基法的人員約500人，因財源短絀，往年各局處編列的加班費，僅1、20萬元，且秉持「共體時艱」精神，就算沒有加班費，該做的事沒做完也會自動加班，如今新制上路，縣府身為執法單位，且今年預算中也未編列新增的加班費，本身也陷入進退兩難局面，幸中央及時來函釋示，公部門可能觸法的危機，也才適時獲得解套。
「一例一休」新制下，南投縣各公所清潔隊員輪班及加班費問題，令人頭痛，還好中央來函說明有半年緩衝期，令縣府及公所有如釋重負之感。（記者謝介裕攝）
「一例一休」新制下，南投縣各公所清潔隊員輪班及加班費問題，令人頭痛，還好中央來函說明有半年緩衝期，令縣府及公所有如釋重負之感。（記者謝介裕攝）
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