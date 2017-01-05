永平工商這一班「金」光閃閃 調出多金選手
2017-01-05 23:03
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區永平工商觀光飲調特色班「金」光閃閃，高二生游秉庠這學期參加全國3場花式調酒大賽贏得「新人王」、「金樽盃」、「台中盃全國調酒大賽」3金和「金爵獎」銀牌，同班同學李佩玟奪下金樽盃傳統調酒金牌、何冠廷新人王第2名等佳績。
游秉庠說，國三時在網路上不經意看到調酒高手表演，在這驚鴻一瞥中注定愛上調酒，在搜尋桃園市高中職的資料後，得知永平調酒社出類拔萃的比賽成績，毅然報名永平工商觀光科，一頭栽入調酒的世界。
游秉庠因每日下課4小時及假日8小時的加強訓練，讓他舊傷右肩韌帶撕裂傷再度發炎，醫生告誡他不可再做激烈運動，好勝的他仍在右手休養期間依然勤練左手拋接肌耐力，去年以初生之犢之姿報名參加日本橫濱國際調酒大賽獲得職業花式組亞軍。
游秉庠和同班何冠廷獲推薦參加新人王全國調酒推廣賽，兩人全神貫注，拋接技巧震撼全場，在60多名選手中脫穎而出拿下1、2名，也為永平寫下新人王花式調酒賽7連霸傲人紀錄。
此外，游秉庠在金樽盃全國調酒大賽比賽，以流暢的動作極高難度拋接技巧，奪得花式單人組花式冠軍，同班的李佩玟以美姿儀態動作及俐落的調酒技巧，奪得傳統調酒組冠軍，讓觀光飲調特色班在調酒界再受矚目。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- 遊戲王卡在美「包緊緊」 日網友：誰會對這東西興奮？
- 北、中部嘉義、金門等8縣市 空氣品質「不良紅」
- 下午四點後 星巴克也賣酒
- 女童天天咬指甲 課業壓力太大啦
網友回應
熱門新聞
- 李詠嫻失智淚崩 艾力克斯：會跟妳再談一次戀愛
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- 美卡爾文森號航艦 將巡弋南海
- 宜蘭前工旅處長 批長埤湖公廁有「陷阱 」
- MLB》陳偉殷下廚有架勢 網友：這手做出來的丸子好貴！（影音）
- 打經典賽未鬆口 建仔：再跟郭總討論
- 自由廣場》留下田町齋場
- 國防授權法案促台美關係？學者：關鍵在如何落實
- 車太鉉自爆恐慌症 服藥4年
- 王少偉和「她」公開了！日本親密搭肩照曝光
- 人口直直落 屏東剩83.5萬 台東22萬人
- 「燭光集會不能代表民意」 朴槿惠要求駁回彈劾
- 北市運動中心 2月中可線上預約
- 虐死表甥女逃3年 「逃不過良心譴責」
- 2米黃金蟒 新園捕獲「大蟲」
- 減少增班壓力 一加一計畫 軍功國小增建教室 附近新設學校
- 不知找黨中央還是黨團溝通 王應傑抱怨引發尷尬
- MLB》自由市場重砲供過於求 全壘打王仍未有歸屬
- WSBL》台元蔡佩真繳「雙十」成績單 率隊退電信
- 自由廣場》被告沒有法庭說謊權
- 深圳公開賽》孔塔晉級四強 距決賽一步之遙
- 問鼎市長？ 藍營議員黃柏霖︰先做好黨部主委
- 蘇嘉全 盼民進黨減少臨會議案
- CES》微星技嘉推電競新品 Q1營收成長15％
- 鐵娘女檢掃蕩賭博電玩 逮獲小黃當「流動金庫」
- 自由廣場》稅改主軸不應是在所得稅率
- 駐歐盟大使閃辭 英恐「硬脫歐」
- 水果供不應求 價格較去年貴2成
- 一家三口同框畫面超美！弦子甜騎老公曬恩愛
- 大潭緊急發電案 須做環差分析
- 滿滿的大蛋白！男子喝下有口感飲料 竟是…
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- 表揚紐倫堡發明展雙金 鄭文燦推產業創新
- 蔡後天出訪4友邦 將與多國元首雙邊會晤
- 青商會幹部 集體入民進黨
- 郭雪芙爆吃小鮮肉 曖昧宮以騰23小時
- 蔬果拍賣員「糶手」 大學生拍紀錄片
- 1例1休沒彈性 賺了休假賠了物價
- 林依晨戲約排到年底 做人要延期
- 「沒存款住頂樓加蓋」吳鳳老婆透露婚前苦日
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：永平工商這一班「金」光閃閃 調出多金選手
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分