永平工商這一班「金」光閃閃 調出多金選手

2017-01-05 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區永平工商觀光飲調特色班「金」光閃閃，高二生游秉庠這學期參加全國3場花式調酒大賽贏得「新人王」、「金樽盃」、「台中盃全國調酒大賽」3金和「金爵獎」銀牌，同班同學李佩玟奪下金樽盃傳統調酒金牌、何冠廷新人王第2名等佳績。

游秉庠說，國三時在網路上不經意看到調酒高手表演，在這驚鴻一瞥中注定愛上調酒，在搜尋桃園市高中職的資料後，得知永平調酒社出類拔萃的比賽成績，毅然報名永平工商觀光科，一頭栽入調酒的世界。

游秉庠因每日下課4小時及假日8小時的加強訓練，讓他舊傷右肩韌帶撕裂傷再度發炎，醫生告誡他不可再做激烈運動，好勝的他仍在右手休養期間依然勤練左手拋接肌耐力，去年以初生之犢之姿報名參加日本橫濱國際調酒大賽獲得職業花式組亞軍。

游秉庠和同班何冠廷獲推薦參加新人王全國調酒推廣賽，兩人全神貫注，拋接技巧震撼全場，在60多名選手中脫穎而出拿下1、2名，也為永平寫下新人王花式調酒賽7連霸傲人紀錄。

此外，游秉庠在金樽盃全國調酒大賽比賽，以流暢的動作極高難度拋接技巧，奪得花式單人組花式冠軍，同班的李佩玟以美姿儀態動作及俐落的調酒技巧，奪得傳統調酒組冠軍，讓觀光飲調特色班在調酒界再受矚目。