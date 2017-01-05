國小生罰寫不准吃睡 家長批老師太離譜
2017-01-05 22:49
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏南一所小學五年級多名學生，因為長期被一名林姓老師罰寫，甚至沒寫完不准吃午餐及午睡，幾名孩子出現懼怕上學的心理陰影，今天在鄉代會主席、縣議員服務處協助下，家長與校方對話，校長強調細節有待調查，但願意先將該老師調離導師職務。
「不喊孩子名字只叫座號，是監獄嗎？」、「把三名學生隔離到教室後方取名啦啦隊（拉低全班成績）」、「上課叫孩子罰寫，背對黑板上課」、「罰寫罰到不准午餐、午睡。」幾名家長羅列出這名老師的誇張行為，痛批老師不適任，要求校長說清楚。
其中一名家長表示，女兒被老師說愛頂嘴、愛生氣，所以不想教她，還要其他學生不能教她，女兒後來去問老師問題，竟還被說「你不是很嗆，嗆就不要來問我功課，態度那麼差，幹嘛要教你。」這種情緒化的口氣實在不適合為人師表。
該國小校長解釋，30歲的林姓教師雖然有三年教學經驗，卻是第一次擔任班導師，是很認真教學的老師，常常夜晚還在校內批改作業，班級月考成績也是全校最佳，可能經驗不足、求好心切才引起學生及家長誤會。
「會先將老師調離導師職務。」國小校長強調，家長及學生的指控還需要進一步了解，為了讓學生上課安心，先讓老師換個位置，待事實進一步釐清。
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