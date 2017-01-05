| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北、中部嘉義、金門等8縣市 空氣品質「不良紅」
 首頁 > 生活

國小生罰寫不准吃睡 家長批老師太離譜

2017-01-05  22:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏南一所小學五年級多名學生，因為長期被一名林姓老師罰寫，甚至沒寫完不准吃午餐及午睡，幾名孩子出現懼怕上學的心理陰影，今天在鄉代會主席、縣議員服務處協助下，家長與校方對話，校長強調細節有待調查，但願意先將該老師調離導師職務。

「不喊孩子名字只叫座號，是監獄嗎？」、「把三名學生隔離到教室後方取名啦啦隊（拉低全班成績）」、「上課叫孩子罰寫，背對黑板上課」、「罰寫罰到不准午餐、午睡。」幾名家長羅列出這名老師的誇張行為，痛批老師不適任，要求校長說清楚。

其中一名家長表示，女兒被老師說愛頂嘴、愛生氣，所以不想教她，還要其他學生不能教她，女兒後來去問老師問題，竟還被說「你不是很嗆，嗆就不要來問我功課，態度那麼差，幹嘛要教你。」這種情緒化的口氣實在不適合為人師表。

該國小校長解釋，30歲的林姓教師雖然有三年教學經驗，卻是第一次擔任班導師，是很認真教學的老師，常常夜晚還在校內批改作業，班級月考成績也是全校最佳，可能經驗不足、求好心切才引起學生及家長誤會。

「會先將老師調離導師職務。」國小校長強調，家長及學生的指控還需要進一步了解，為了讓學生上課安心，先讓老師換個位置，待事實進一步釐清。

廣告
  • 家長不滿學校老師情緒化對待學生。（記者蔡宗憲攝）

    家長不滿學校老師情緒化對待學生。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國小生 屏東 罰寫 老師 處罰 體罰
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：國小生罰寫不准吃睡 家長批老師太離譜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.