高鐵通車慶10年 青埔「藝術快閃」旅客驚喜
2017-01-05 22:30
高鐵通車慶10年，桃園站旅客大廳「藝術快閃」、旅客驚喜。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕台灣高鐵慶祝通車10週年，桃園市青埔高鐵特區發展促進會下午在旅客大廳舉辦高鐵列車集體創作「藝術快閃」活動，結合在地藝術家包括繪畫、音樂、舞蹈、書法等約100位志工及工作人員，合力完成以高鐵形狀為背景的長方形畫作，展現充滿藝術及熱鬧氣息的高鐵站。
高鐵通車10年了，行控中心所在的桃園青埔特區居住人口不斷翻升，為了拒絕淪為名嘴口中的空城或鬼城，青埔居民自組促進會，籌劃「藝術快閃」活動為高鐵慶生，進行一場用樂聲串起悠揚，用舞蹈劃開歡樂的午後饗宴，穿梭的旅客與畫家、書法家在短短20分鐘完成一幅10公尺寬、2公尺高的高鐵意象拼貼創作，為高鐵10週年慶留下令人驚豔的回憶。
桃園市青埔高鐵特區發展促進會理事蕭安樺表示，青埔特區是一個特別的新市鎮，這10年來在高鐵的加持下，周邊住戶愈來愈多，還吸引華泰名品城進駐，還有八景島水族館、市立美術館等重大建設，以及即將通車的機場捷運，讓青埔成為兼具機場、高鐵、高速公路和捷運四線串連的重要基地，促進會歡迎全台民眾一起來當高鐵桃園站的鄰居。
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