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批一例一休 侯友宜：只有「亂」字能形容

2017-01-05  22:13

〔記者何玉華／新北報導〕一例一休上路14天，新北市副市長侯友宜5日晚間在臉書批評，只有「亂」字能形容，他說，政策匆匆上路引發物價上漲，中央又說要嚴查哄抬物價，「就像自己放了一把火，再來滅火一樣」。

侯友宜指出，往週休二日邁進沒有錯，但在沒有做好準備、沒有緩衝期、配套不完善的情況下，一例一休造成人事成本增加，員工想加班老闆不給加，民眾面臨物價上漲，薪水卻沒有起色。現在中央要嚴查哄抬物價，老實說，這就像自己放了一把火，再來滅火一樣，真的治標不治本。

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  • 新北市副市長侯友宜說，一例一休造成的亂像，「就像自己放了一把火，再來滅火一樣」。（記者何玉華攝）

    新北市副市長侯友宜說，一例一休造成的亂像，「就像自己放了一把火，再來滅火一樣」。（記者何玉華攝）

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