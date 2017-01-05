| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其遭汽車炸彈攻擊 2嫌遭擊斃1嫌在逃
 首頁 > 生活

行銷大寮紅豆 調酒冠軍呈上獨家配方「狀元紅」

2017-01-05  21:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為了行銷在地優良農產品，和春技術學院和大寮區農會今天締結策略聯盟，學校將推動大寮農產品的銷售和觀光，調酒冠軍蔡弘璟特地以紅豆為材料調出「狀元紅」，讓大家了解紅豆用處、好處多多。

簽訂策略聯盟地點選在大寮區琉球社區，一旁就是紅豆、高麗菜田，相當寫景，也讓參加民眾、學生體驗採收樂趣。和春技術學院校長王嘉男、大寮區長施維明等人都出席見證。

王嘉男說，透過學術資源和在地農產、觀光合作，期待讓更多人來大寮觀光旅遊、購買大寮在地優良產品，而且是趟知性、感性的旅行。施維明表示，大寮區是農業和工業並存的行政區，希望透過與和春合作，把大寮的農村旅遊的樂趣讓更多人知道。

活動請來和春餐飲系2年級蔡弘璟調出獨家配方的「狀元紅」。蔡是第21屆金爵獎調酒大賽職業大專花式調酒組冠軍，他以大寮紅豆為主要材料，紅豆水沒有味道，他添加了荔枝糖漿調味，擔心有人怕太甜加了鮮乳，調飲中還可以喝到紅豆餡顆粒，以養生為基調。

策略聯盟簽訂，和春技術學院將協助大寮的農產品透過社群網站拓展知名度，並以農業觀光做行銷，南台灣最大的醬菜工廠，專門提供7-11便當醬菜的「新來源」公司也將加入。

廣告
  • 蔡弘璟應邀以「狀元紅」行銷大寮紅豆。（記者洪臣宏攝）

    蔡弘璟應邀以「狀元紅」行銷大寮紅豆。（記者洪臣宏攝）

  • 蔡弘璟以大寮紅豆為材料，用花式調酒方式調出「狀元紅」。（記者洪臣宏攝）

    蔡弘璟以大寮紅豆為材料，用花式調酒方式調出「狀元紅」。（記者洪臣宏攝）

  • 學生、民眾下田採收高麗菜，體驗農村旅遊樂趣。（記者洪臣宏攝）

    學生、民眾下田採收高麗菜，體驗農村旅遊樂趣。（記者洪臣宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大寮 紅豆 農業觀光 農產品
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：行銷大寮紅豆 調酒冠軍呈上獨家配方「狀元紅」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.