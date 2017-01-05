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空氣品質拉警報！ 基隆居民出門應戴口罩

基隆田寮河上出現霾害。（記者吳政峰攝）

2017-01-05  21:11

〔記者吳政峰／基隆報導〕根據行政院環保署空氣品質監測網數據，基隆站5日晚間8時測到的AQI（空氣品質指標）已達117，屬於「對敏感族群不健康」的橘色警報，基隆市民外出應戴口罩自保。

基隆市環保局長賴煥紘表示，5日吹南風，將中南部的粒狀汙染物帶到北部，加上北部天氣晴朗無雨，讓整個天空看起來霧濛濛，呼籲民眾出門要戴口罩。

中央氣象局基隆站主任湯舜然指出，我國上方太平洋高壓穩定，中高層產生沉降作用，對流少，底部空氣自然差，此波汙染源應來自境內，可能會持續到本周日，下周降雨機率較高，可望洗一下天空。

台灣颱風論壇創辦人陳柏宏解釋，台灣北面有個低壓渦旋，讓今天低層有點吹弱的偏西南風，把中部的髒空氣都往北帶，加上台灣就在副熱帶高壓附近，沉降作用（下沉氣流）讓大氣很穩定，擴散條件不好，髒空氣就難以散去。

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  • 基隆天空霧茫茫。（記者吳政峰攝）

    基隆天空霧茫茫。（記者吳政峰攝）

  • 行政院環保署空氣品質監測網測到基隆空氣品質指標超標。（記者吳政峰翻攝）

    行政院環保署空氣品質監測網測到基隆空氣品質指標超標。（記者吳政峰翻攝）

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