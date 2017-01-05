一例一休 新竹客運人力不足擬減班因應
2017-01-05 21:10
［記者洪美秀／新竹報導］新政策一例一休上路，導致各行各業調漲聲起，其中受到衝擊最大的就屬客運業者，新竹客運副總黃文義說，一例一休上路，據統計，若要完全符合法令規定，竹客還缺51個駕駛員，每年的人事成本將增加2000萬元到3000萬元，短時間內，為因應人力出缺情形，會針對搭乘人數少的班次進行減班等方式因應，票價部分則在討論規畫中。
黃文義坦承，以現有新竹客運駕駛員的人數，若要完全遵守一例一休制度，人力根本無法應付，包括加班費及加班時數等限制，都可能導致人事成本增加，經粗估，還需要補51名的駕駛員，才能維持現有的各路線，且一年的人事成本就要增加2000萬元到3000萬元，客運業者根本無法因應。
此外，一時之間也無法招幕到這麼多駕駛，因此新竹客運已針對較偏遠路線，或是搭乘人數較少的班次進行檢討，不排除減班或取消路線，以節省人事成本。
目前新竹市區公車都不受影響，包括票價及路線仍維持正常，但公路及國道可能影響較大，像新竹市到竹東、或新竹市到關西等跨縣市的公路及國道客運，也可能因駕駛員的休息時間拉長及加班數不得超過等限制，會反映到票價上，但目前都還在討論規畫，並未調整票價。
黃文義舉例說，以國道路線來說，交通部核定新竹到台北的票價是169元，但新竹客運都以優惠價130元優惠給消費者，未來若因應人事成本，可能票價會調整，但並不算調漲票價，只是折扣數及優惠價格變低而已，絕不會超過核定的票價。
黃文義強調，新竹客運目前都還在討論規畫，未來若可能調整票價，也會在交通部核准後才實施，會以對消費者影響最低為考量。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 高麗菜價崩盤 農民開放自採每顆10元
- 西部PM2.5濃度高 北部、中部空品一片橘紅
- 空氣好差 台中火力發電廠明凌晨將降載5％
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- 自家3房公寓租別人... 新加坡婦人住機場8年
- 老協珍佛跳牆 聯名款夯賣
- 捷運站男廁性侵弱智少年 男遭逮送辦
- NBA》本季吃T王 不是火爆表弟而是他？
- 數百飛彈對著遼寧號？ 國防部：國軍有準備
- 小豬跳車 逛國道還「拒捕」
- 台波租稅協定生效 有利電子大廠
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 中國高鐵穿越霧霾 慘烈照讓網友驚呼「火燒車」
- 經典賽》酒駕慣犯姜正浩 被南韓隊移除國家隊名單
- 買菜不用帶錢包！新北市場、美廉社啟用行動支付
- 勞工局辦九場徵才 逾千職缺尋人
- 李宓誤闖更衣室 裸男貼肌好害羞
- 魏德聖改當演員「怪怪的」 不怕一例一休來亂
- 羅興亞人逃難沉船 男童慘死河邊
- 自由廣場》〈北社評論〉是台灣該為自己正名的時候了
- 經典賽》台灣隊當心！ 軟銀跨季14連勝洋投加入荷蘭隊
- NELL月中首撲寶島開唱 驚喜發行特別專輯回饋台迷
- 客家味健康年菜 桃醫公布食譜
- 基檢打掃弱勢家庭 獨居老人滿心感謝
- 和「一日北高」得罪人有關... 柯P自爆民調低原因
- 另類神預言？ 中國官媒46年前痛批美空污如自述今日
- 曾加入國民黨 顧立雄：年幼無知
- （更新班機時間）「四樹CP」IU前腳到 李準基後腳接力抵台
- NBA》和Kobe並列最難守 魏德：去年決賽是詹姆斯的關鍵
- 國中師對生性騷 台東教育處︰已調查
- 諾魯總統稱「很棒的朋友」 感謝台灣援助
- 駐歐盟大使閃辭 英恐「硬脫歐」
- 新北市長提名暖身？ 吳秉叡送春聯
- 雪炫生日吐心聲「去年很痛」 感謝粉絲支持
- 世界會毀滅？他預告災星今年10月撞地球
- MLB》美媒預測新球季 殷仔防禦率優於田中將大
- 郭修彧終結戀情 動畫片看到哭
- kimberly辣曬「倒奶」床照 貼圖遮點引暴動
- 嘉禾新村隨時可拆 文資團體反彈
- 醉漢街上舞弄雙刀 警方封街逮人
- 可成去年12月營收回穩 創歷年12月新高
- 1季36件 航空城交易仍處低檔
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一例一休 新竹客運人力不足擬減班因應
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分