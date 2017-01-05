| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》柯文哲與民進黨合作 林鶴明將入總統府
 首頁 > 生活

一例一休 新竹客運人力不足擬減班因應

2017-01-05  21:10

［記者洪美秀／新竹報導］新政策一例一休上路，導致各行各業調漲聲起，其中受到衝擊最大的就屬客運業者，新竹客運副總黃文義說，一例一休上路，據統計，若要完全符合法令規定，竹客還缺51個駕駛員，每年的人事成本將增加2000萬元到3000萬元，短時間內，為因應人力出缺情形，會針對搭乘人數少的班次進行減班等方式因應，票價部分則在討論規畫中。

黃文義坦承，以現有新竹客運駕駛員的人數，若要完全遵守一例一休制度，人力根本無法應付，包括加班費及加班時數等限制，都可能導致人事成本增加，經粗估，還需要補51名的駕駛員，才能維持現有的各路線，且一年的人事成本就要增加2000萬元到3000萬元，客運業者根本無法因應。

此外，一時之間也無法招幕到這麼多駕駛，因此新竹客運已針對較偏遠路線，或是搭乘人數較少的班次進行檢討，不排除減班或取消路線，以節省人事成本。

目前新竹市區公車都不受影響，包括票價及路線仍維持正常，但公路及國道可能影響較大，像新竹市到竹東、或新竹市到關西等跨縣市的公路及國道客運，也可能因駕駛員的休息時間拉長及加班數不得超過等限制，會反映到票價上，但目前都還在討論規畫，並未調整票價。

黃文義舉例說，以國道路線來說，交通部核定新竹到台北的票價是169元，但新竹客運都以優惠價130元優惠給消費者，未來若因應人事成本，可能票價會調整，但並不算調漲票價，只是折扣數及優惠價格變低而已，絕不會超過核定的票價。

黃文義強調，新竹客運目前都還在討論規畫，未來若可能調整票價，也會在交通部核准後才實施，會以對消費者影響最低為考量。

廣告
  • 新竹客運指人事成本增加後，已討論是否減班或調整票價來因應。（記者洪美秀攝）

    新竹客運指人事成本增加後，已討論是否減班或調整票價來因應。（記者洪美秀攝）

  • 一例一休上路，客運業者衝擊最大。（記者洪美秀攝）

    一例一休上路，客運業者衝擊最大。（記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 新竹客運 減班 票價
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：一例一休 新竹客運人力不足擬減班因應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.