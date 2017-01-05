一例一休 新竹客運人力不足擬減班因應

2017-01-05 21:10

［記者洪美秀／新竹報導］新政策一例一休上路，導致各行各業調漲聲起，其中受到衝擊最大的就屬客運業者，新竹客運副總黃文義說，一例一休上路，據統計，若要完全符合法令規定，竹客還缺51個駕駛員，每年的人事成本將增加2000萬元到3000萬元，短時間內，為因應人力出缺情形，會針對搭乘人數少的班次進行減班等方式因應，票價部分則在討論規畫中。

黃文義坦承，以現有新竹客運駕駛員的人數，若要完全遵守一例一休制度，人力根本無法應付，包括加班費及加班時數等限制，都可能導致人事成本增加，經粗估，還需要補51名的駕駛員，才能維持現有的各路線，且一年的人事成本就要增加2000萬元到3000萬元，客運業者根本無法因應。

此外，一時之間也無法招幕到這麼多駕駛，因此新竹客運已針對較偏遠路線，或是搭乘人數較少的班次進行檢討，不排除減班或取消路線，以節省人事成本。

目前新竹市區公車都不受影響，包括票價及路線仍維持正常，但公路及國道可能影響較大，像新竹市到竹東、或新竹市到關西等跨縣市的公路及國道客運，也可能因駕駛員的休息時間拉長及加班數不得超過等限制，會反映到票價上，但目前都還在討論規畫，並未調整票價。

黃文義舉例說，以國道路線來說，交通部核定新竹到台北的票價是169元，但新竹客運都以優惠價130元優惠給消費者，未來若因應人事成本，可能票價會調整，但並不算調漲票價，只是折扣數及優惠價格變低而已，絕不會超過核定的票價。

黃文義強調，新竹客運目前都還在討論規畫，未來若可能調整票價，也會在交通部核准後才實施，會以對消費者影響最低為考量。