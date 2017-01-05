林瑞明俳句神回覆自自冉冉 學者：文人風範

2017-01-05 21:25

〔記者劉婉君／台南報導〕總統府春聯「自自冉冉」連日來引發各界熱議，《賴和全集》總編輯林瑞明昨天面對媒體詢問，曾表示「總統府還沒問過我的意見，」表示在總統府問他之前不會對外表示意見。不過，林瑞明今天在臉書的一則貼文「台灣俳句：馮馬」，卻被外界認為是對「自自冉冉」神回覆。前台灣文學館館長陳益源說，幽默的俳句合乎林瑞明豁達的個性，也看得出他的文人風範與雅量。

林瑞明今天在臉書上發表「台灣俳句：馮馬。馮馬皆是姓，京涼涼京水流動，馬涼當馮京。」雖然沒有其他說明，外界認為是以「錯把馮京當馬涼」的典故，來回覆「自自冉冉」事件。陳益源表示，從俳句來看，覺得林瑞明並不是在責怪別人，而是在自我調侃，可見其文人風範。

陳益源說，林瑞明整理台灣文學資料起步早，整理、挖掘、出版賴和作品的功勞一定要肯定，如果因為編輯中的小瑕疪被擴大，抹殺林瑞明的努力與貢獻，學術界絕對不會同意。