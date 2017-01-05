| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其遭汽車炸彈攻擊 2嫌遭擊斃1嫌在逃
 首頁 > 生活

林瑞明俳句神回覆自自冉冉 學者：文人風範

2017-01-05  21:25

〔記者劉婉君／台南報導〕總統府春聯「自自冉冉」連日來引發各界熱議，《賴和全集》總編輯林瑞明昨天面對媒體詢問，曾表示「總統府還沒問過我的意見，」表示在總統府問他之前不會對外表示意見。不過，林瑞明今天在臉書的一則貼文「台灣俳句：馮馬」，卻被外界認為是對「自自冉冉」神回覆。前台灣文學館館長陳益源說，幽默的俳句合乎林瑞明豁達的個性，也看得出他的文人風範與雅量。

林瑞明今天在臉書上發表「台灣俳句：馮馬。馮馬皆是姓，京涼涼京水流動，馬涼當馮京。」雖然沒有其他說明，外界認為是以「錯把馮京當馬涼」的典故，來回覆「自自冉冉」事件。陳益源表示，從俳句來看，覺得林瑞明並不是在責怪別人，而是在自我調侃，可見其文人風範。

陳益源說，林瑞明整理台灣文學資料起步早，整理、挖掘、出版賴和作品的功勞一定要肯定，如果因為編輯中的小瑕疪被擴大，抹殺林瑞明的努力與貢獻，學術界絕對不會同意。

廣告
  • 林瑞明在臉書發表台灣俳句：馮馬。（記者劉婉君翻攝）

    林瑞明在臉書發表台灣俳句：馮馬。（記者劉婉君翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俳句 林瑞明 自自冉冉 賴和 陳益源
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：林瑞明俳句神回覆自自冉冉 學者：文人風範


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.