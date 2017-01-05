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寒冬送暖 佛寺招待700戸弱勢家庭用餐

2017-01-05  21:28

〔記者張安蕎／新北報導〕三峽佛光山金光明寺每年都大手筆舉辦寒冬送暖活動，今天邀請700戶來自土樹三鶯區的獨居、弱勢家庭用餐，除招待臘八粥外，還致贈每戶2000元及物資福袋，住持覺培法師也為眾人祈福，並稱，「能夠看到一個窮人臉上綻放笑容，就是台灣最美的風景！」

家住樹林的陳珊妮（化名）帶著4歲和9個月的女兒參與，她說自己從印尼嫁來台灣，但丈夫卻與她離婚並離家，她一個人要拉拔2個幼兒，只得到幼兒園幫忙做清潔工作，以賺取微薄收入，很高興台灣的佛教團體宴請她全家用餐，在歲末之際備感溫暖。

覺培法師表示，佛光山星雲大師提倡存好心、說好話、做好事等「三好」，佛光山慈悲基金會集合許多善心董事和功德主，大家都發願要來做好事，如果每個家庭都幸福，台灣社會也就幸福，看到每個參與點燈祈福的信眾臉上露出笑容，感覺就是社會整體向上的力量，也是最美的風景。

新北市政府社會局長張錦麗、副局長林昭文、三峽區長陳健民，以及三峽、樹林、鶯歌等20多位里長蒞臨會場感恩。張錦麗表示，金光明寺與佛光山慈悲基金會這幾年積極投入關懷弱勢活動，與社會局合辦過千歲宴，去年也是在歲末邀請弱勢家庭圍爐並致贈紅包、棉被。

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  • 金光明寺為700弱勢戶點燈祈福。（記者張安蕎攝）

    金光明寺為700弱勢戶點燈祈福。（記者張安蕎攝）

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