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失落多年！祀典興濟宮保生大帝神禡木刻版回家

祀典興濟宮將以隆重儀式迎回保生大帝神禡木刻版的復刻版。（記者劉婉君攝）

2017-01-05  21:05

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市祀典興濟宮保生大帝神禡木刻版失落多年，輾轉被國立台灣歷史博物館收購典藏，興濟宮人員去年7月向文化部長鄭麗君陳情後，經與台史博協調，決定將原件留在館內保存，另製作仿真復刻版交給廟方，明天上午10時50分，將舉行迓保生大帝神禡木刻版回家儀式，未來也將恢復神禡的功能，在重要醮典、活動、法會時拓印分送給信徒。

大觀音亭暨祀典興濟宮副董事長侯明福表示，為了迎回保生大帝神禡木刻版，興濟宮8位理監事明天上午將穿著長衫馬掛，到觀亭街與慈音街交叉路口，合力以神轎將神禡木刻版迎回興濟宮，配合明、後兩天登場的「虎爺暨動物神祇信仰國際學術研討會」，會中將舉行回家儀式，廟方並已訂製木架，隨後將木刻版供在正殿，讓信眾也可欣賞，而下一次重要醮典或活動時，即會拓印發送給信徒，不過，發送的將是縮小的版本，預計最快將在明年秋季南巡時。

侯明福說，畫家席德進曾於1973年到興濟宮拓印神禡，並發表於「台灣民間藝術」一書中。為了讓珍貴文物獲得最佳的保存，因此同意將原件留在台史博，收歸國家典藏也算適得其所，但要求館方必須註明來自興濟宮，而館方也很有誠意，製作復刻版交給興濟宮。

保生大帝神禡木刻版長103.2公分、寬49.8公分，保生大帝左右有江仙官、張聖者，下有34官將，合計為36官將。台史博表示，仿製品採用上色仿舊處理，呈現古樸被使用的質感。

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  • 祀典興濟宮將以隆重儀式迎回保生大帝神禡木刻版的復刻版。（記者劉婉君攝）

    祀典興濟宮將以隆重儀式迎回保生大帝神禡木刻版的復刻版。（記者劉婉君攝）

  • 祀典興濟宮保生大帝神禡木刻版原件由台史博典藏。（記者劉婉君翻攝）

    祀典興濟宮保生大帝神禡木刻版原件由台史博典藏。（記者劉婉君翻攝）

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