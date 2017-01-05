樹林交流道開通 老居民、工廠怨不便

佳園路3段99巷及101巷原本可雙向通行，配合樹林交流道通車改為單行道後，進出巷內需經涵洞，但洞口僅高3.5公尺，無法讓巷內的工廠大貨車進出，引發民怨。（記者張安蕎攝）

2017-01-05 20:31

〔記者張安蕎／新北報導〕國道三號新設樹林交流道正式開通，為了上下匝道順暢，週邊道路改成單向通行，造成南園里、東園里等社區住戶及工廠出入不易，引發民怨，議員也質疑，平面道路調整工程尚未全部完工，不該急著開放。

國道高速公路局拓建工程處八德工務所主任方水連指出，99巷及101巷改為單向通行是為了上、下匝道安全，且兩巷皆路幅狹窄，若要重新開放雙向通車，須拆除周邊民宅，重辦環差分析，困難度高。

佳園路3段99巷及101巷原本可雙向通行，今日起改為單行道，99巷僅限單向西行，101巷僅限單向東行，欲入99巷之車輛，需改走101巷，再透過涵洞轉入；欲出101巷車輛，則須改走145巷或透過99巷涵洞轉出。

「方便北大居民，卻苦了舊社區！」南園社區發展協會理事長鄭啟任表示，田尾街有數百家工廠，過往常利用這兩條巷道進出，如今卻要在涵洞中轉來轉去，極為不便，且僅高3.5公尺的洞口，根本無法讓4公尺高的大貨車通行，只得被迫繞遠路，巷內居民上下班，也須與大量出入匝道的車流爭道，險象環生。

議員陳世榮質疑，佳園路三段上的中央分隔島尚在施工，該路尖峰時刻車流量大，機車族常被迫騎上人行道，相關配套措施尚未全部完工，原訂農曆過年前通車的樹林交流道，現在急就章的開放，恐造成平面道路交通打结更為嚴重。

交通局副局長鍾鳴時表示，居民或工廠繞行道路，若有道路狹窄、路燈不足等情形，交通局可辦理會勘研議改善方式；佳園路三段的分隔島工程，預計農曆年前完工，經評估該工程不影響匝道進出，通車初期車流不穩定，交通適應期約需5至14天，局方會隨時派員監控路況。

為了樹林交流道上下匝道順暢，佳園路3段99巷及101巷改成單向通行，造成南園里、東園里等社區住戶及工廠出入不易，引發民怨。（記者張安蕎攝）

佳園路三段上的中央分隔島尚在施工，議員質疑，樹林交流道不該急著開放。（記者張安蕎攝）