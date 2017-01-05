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採買、送禮、尾牙車潮增 北市下週起易塞車

春節前3週，即1月2日至26日的下午3時至晚間8時，交通易出現壅塞現象。（記者鍾泓良攝）

2017-01-05  20:55

〔記者陳紜甄／台北報導〕農曆春節即將來臨，年貨大街9日起，紛紛陸續開賣，其中迪化商圈周邊的道路民生西路、長安西路，每年皆湧進大量採買送禮人潮，造成交通阻塞。交通局表示，春節前3週，即1月2日至26日的下午3時至晚間8時，交通易出現壅塞現象，呼籲民眾改搭大眾工具採買，避開下午時段壅塞道路。

農曆春節前因採買、送禮及尾牙等傳統需求，北市長安西路、忠孝東路、市民大道、信義路、和平西路、環河北路、承德路、羅斯福路、中山北路、松江路等卅處主要幹道，6處快速道路與8處次要道路，易出現車流量上升及違規臨停現象頻繁。交工處表示，易塞車時段為下午3時至晚間8時，若天候不佳，或出現車禍事故，塞車更嚴重。

下週年貨商圈陸續舉辦，其中將於13日舉辦的迪化商圈因位在傳統行政區，道路較小，造成周圍道路民生西路、延平北路、重慶北路、南京西路、長安西路與市民大道，出現壅塞情形。另外，建國花市、萬大路批發市場、台北魚市中心、內湖批發市場也為車潮較大地區，建議民眾改搭大眾工具前往。

因應車流增加，交工處強調加強車流監控與實施號誌時制，視情形提早或延長市中心號誌時制計畫，並調整各大市場、運輸場站、交流道等號誌時制。

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