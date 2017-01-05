非法持魚槍捕26公斤紅糟魚 海巡虧：真有耐心

2017-01-05 20:44

〔記者王捷／台南報導〕南部地區巡防局第五二岸巡大隊安平漁港安檢所4日下午4時許，執行進出港安全檢查勤務，發現某漁船非法持漁槍捕魚，該船載有氣瓶、潛水衣等器材，隨即對該船實施檢查，並查獲26.8公斤遭到魚槍刺穿的紅糟魚，有海巡人員指出這樣射魚還真有耐心。

現場由安平漁港安檢所蔡所長等4員登船檢查，紅糟魚均有漁槍穿刺孔痕跡，經檢查後發現該船攜帶2支合法漁槍及潛水設備，立即依違反漁業法第9條之規定實施蒐證，並聯繫主管機關台南市漁港及近海管理所林站長，依法將相關事證函送漁業署及台南市漁港及近海管理所辦理。

第五二岸巡大隊呼籲，海洋環境及海洋生態因人類的各項活動，日漸受到破壞，為保護台灣海洋環境永續發展，海巡署以護永專案的具體行動來守護及保育海洋生態。