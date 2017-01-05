被撲殺雞場驗出H5N8病毒 雲縣禽農憂心疫情爆發

禽場採食區未做好隔離，提高鳥類帶來病毒風險。（記者林國賢攝）

2017-01-05 20:40

〔記者林國賢／雲林報導〕農委會家畜衛生試驗所檢驗報告出爐，昨天撲殺養雞場確定感染H5N8，雲林縣動植物防疫所提醒環境中存在禽流感病毒，必須做好生物防疫工作，避免重演2年前撲殺200多萬隻禽類事件。

除昨日驗出H5N8病毒，上月31日預防性撲殺養鴨場也檢驗出H5N2病毒，雲林縣一週內傳出2起禽流感，禽農憂心再爆疫情，整個產業將萬劫不復。

縣動植物防疫所技正鄭安國表示，目前環境中存在病禽流感病毒，包括候鳥與留鳥都可能成為攜帶病毒傳染源，生物防治非常重要，飼料桶與採食區必須搭設圍籬，隔絕鳥族與家禽接觸。

鄭安國表示，根據雲林縣政府公告「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，養禽場未依規定做好飼料與飲食區隔離，將處3萬以上15萬元以下罰款，防疫所將全面展開稽查，發現違規逕行告發。

另外，禽場發生異常死亡或禽類出現感染病毒症狀，禽農隱匿不報，最高可處150萬元罰款。

鄭安國表示，雖然疫情險峻，但只要防疫工作做好，尤其有效阻隔鳥類與禽類接觸，儘量避免閒雜人等進入禽場，可降低疫情大流行機率。