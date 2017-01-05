雲林燈會馬拉松贈品 萬餘件寄送到宅
2017-01-05 20:42
〔記者詹士弘／雲林報導〕第一屆雲林燈會斗六萬人路跑，吸引兩萬民眾報名參加，參賽獎勵贈品極為超值，包括輕量路跑鞋、賽事紀念衫等，近日陸續寄達參賽者家中，主辦單位呼籲民眾收到商品迅速檢查並試穿，如尺寸不合，可在保固期內，透過線上更換系統進行更換。
台灣全民運動協會表示，收到貨品後，運動鞋30天內受理尺寸不合及瑕疵品更換，提袋、運動帽、運動衣10天內受理瑕疵品更換，一律在線上更換系統提出申請，系統申請開放時間：自收到貨品至賽後3天內截止，逾期系統自動關閉，不再受理申請。
詳細內容，可上網查詢。
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