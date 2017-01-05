年紀輕輕就長白頭髮？引發頭髮提早老化的原因是...

2017-01-05 20:03

〔iStyle頻道／綜合報導〕誰都不想年紀輕輕就長出白髮，看起來硬生生老了好幾歲，一點都不美觀，就算常常染髮，過一陣子還是又會冒出來，根本防不勝防，而你知道自己提早白髮的原因嗎？據「SHEFINDS」報導指出，頭髮會提早變白，主要的原因有6個......

1、營養和健康的問題：營養不良白頭髮就會悄悄冒出頭，代表你可能缺乏維生素B12或蛋白質，而患有貧血、甲狀腺和腦下垂體腺症狀的人也都是提早冒白髮的風險群，如果你突然開始大量且快速地長白頭髮，建議盡快讓醫師診斷，在某些情況下，這些問題都可以解決。

2、菸癮成性：愛抽菸是導致白髮生長最惡劣的習慣，根據美國國家生物技術信息中心發表的一項研究顯示，尼古丁吸入身體後，血管會收縮導致流動變差，頭髮就會逐漸變白，甚至還有可能會禿頭。

3、壓力過大：精神壓力也是黑髮的殺手之一，情緒變化很容易造成機體神經功能失調，分泌出的壓力賀爾蒙會破壞黑色素細胞的活性，使其脫離毛髮，這也就是為什麼很多新手媽媽和年輕人在短時間內頭髮大量變白，與工作壓力大、過度焦慮、過度疲勞有關。

4、種族和性別：對女性來說，白髮通常會在35歲時悄悄浮現，而男性大約在30歲左右，但是種族也會影響到白髮的生長，根據皮膚科醫師一項研究顯示，白人約在30歲中開始變白，亞洲人通常在30歲末，黑人大約在40幾歲左右。

5、基因：會提早白頭也跟家族基因有關唷！可以問看看你的父母或是曾祖父母有沒有提早白髮的現象，如果有，那你在年輕的時候頭髮毛囊會比較快失去黑色素，白髮也會比一般人來得比較早。

6、用腦過度：有些人因為用腦過度，隨時隨地都處在忙碌的狀態，從中醫的角度看，這會傷脾胃的氣血，導致頭髮不再滋潤光亮，白髮也著生長，其實這跟壓力也有相關聯，所以假日的時候還是要放鬆一下，讓大腦徹底放空，身體適度放鬆，身心健康才會跟著好。