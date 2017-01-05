新住民通譯報酬不合理 勞動部將研議改善

國民黨立委林麗蟬今召開公聽會，為新住民通譯人員爭取報酬合理化。（記者陳鈺馥攝）

2017-01-05 20:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為改善新住民擔任通譯報酬過低的不合理現象，國民黨立委林麗蟬今召開「精進我國通譯服務制度」公聽會，她透露未當立委以前，常去警局當通譯協助做筆錄，每次500元報酬卻常被警方凹說下次再來拿，「結果欠到現在沒有還！」

林麗蟬表示，台灣通譯人員的報酬多由各機關自行訂定，不僅標準不一，報酬太低也不合理，自己過去在民間長期擔任司法通譯，也會至警察局協助警方做筆錄，常常工作完成後，警方告知下次再來拿，下次再去就找不到那位警察，後來經過那間警局就會跟兒子說，「這警局欠我500元！」

「有些警局被我列黑名單！」與會的印尼籍專業通譯張慧芳說，要當通譯需考照及受專業訓練，許多警局查獲外籍移工或外勞犯罪，要靠通譯人員翻譯，事後領錢時，警員卻說剛通知你來的警員已下班，不知道要找誰拿錢。

內政部警政署國際組組長曹晴輝說，許多逃逸外勞案件須通譯協助，去年1月至10月共有812件刑事案件需要通譯人員，以越南語、印尼語、泰語、菲律賓語為主；通譯薪資報酬方面，有18縣市依照勞動部標準，前2小時內領500元，台北市及高雄市為1小時500元至1000元、新竹市時薪800元，彰化縣最高從500元至1940元不等，因地方財政不同，報酬有所不同。

勞動部則指出，今年2月會研議修正「直轄市及縣市政府辦理非營利組織陪同外籍勞工接受詢問作業要點」，會盡量合理通譯人員的薪資。