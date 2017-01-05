| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》柯文哲與民進黨合作 林鶴明將入總統府
 首頁 > 生活

鹿港兒童公園廁所 「融入」日式建築風格

誰家的豪宅？原來是廁所。（記者劉曉欣攝）

2017-01-05  20:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰家的豪宅走日系風？竟然這是鹿港第2座兒童公園的公廁！

「真的！不上一下真是太對不起自己！」有遊客路過「日式豪宅」公廁，看得人來人往的進進出出，才猛然一抬頭竟然是公廁，覺得一定要來「參觀一下」。

鹿港鎮長黃振彥表示，因為小鹿兒童公園就位於古蹟公會堂、日式宿舍群的藝術村附近，所以特別讓公廁也「融入」日式建築風格，同時也有親子廁所，方便親子使用；而位於鹿港體育場附近的兒童公園，有可愛的積木公廁，也非常受到歡迎。

「這個廁所，也太不廁所了！」不少民眾認為，現在觀光地區的公廁，不只要乾淨，還要比造型，鹿港公所終於注意到公廁的重要性，還走設計風，果然是觀光小鎮。

鹿港小鹿兒童公園的廁所，走的是日式風。（記者劉曉欣攝）

因為是兒童公園，所以有親子廁所，還有換尿布的平台。（記者劉曉欣攝）

鹿港兒童公園的積木廁所，不上一下，就太可惜了。（記者劉曉欣攝）

日系風公廁就在鹿港小鹿兒童公園。（記者劉曉欣攝）

積木公廁在鹿港兒童公園。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公園 廁所 鹿港 鹿港兒童公園
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：鹿港兒童公園廁所 「融入」日式建築風格


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.