鹿港兒童公園廁所 「融入」日式建築風格

誰家的豪宅？原來是廁所。（記者劉曉欣攝）

2017-01-05 20:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰家的豪宅走日系風？竟然這是鹿港第2座兒童公園的公廁！

「真的！不上一下真是太對不起自己！」有遊客路過「日式豪宅」公廁，看得人來人往的進進出出，才猛然一抬頭竟然是公廁，覺得一定要來「參觀一下」。

鹿港鎮長黃振彥表示，因為小鹿兒童公園就位於古蹟公會堂、日式宿舍群的藝術村附近，所以特別讓公廁也「融入」日式建築風格，同時也有親子廁所，方便親子使用；而位於鹿港體育場附近的兒童公園，有可愛的積木公廁，也非常受到歡迎。

「這個廁所，也太不廁所了！」不少民眾認為，現在觀光地區的公廁，不只要乾淨，還要比造型，鹿港公所終於注意到公廁的重要性，還走設計風，果然是觀光小鎮。

鹿港小鹿兒童公園的廁所，走的是日式風。（記者劉曉欣攝）

因為是兒童公園，所以有親子廁所，還有換尿布的平台。（記者劉曉欣攝）

鹿港兒童公園的積木廁所，不上一下，就太可惜了。（記者劉曉欣攝）

日系風公廁就在鹿港小鹿兒童公園。（記者劉曉欣攝）