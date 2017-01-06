強制休息沒更好 百貨櫃姐5萬加班費只剩數千…

2017-01-06 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休新制上路後，引發許多行業議論紛紛，其中也包含百貨公司的櫃姐、櫃哥，因為強制休息反而讓工時拉長、加班費銳減，有些人甚至選在假日到別處成為協助站櫃的「臨時工」。

強制休息反而讓工時拉長

《中央社》報導，受暖冬效應影響，部分百貨業者表示，許多禦寒商品買氣較去年同期衰退1到2成，原本預期跨年假期帶來商機，也都不如預期，且除了業績問題，勞基法新制也讓櫃姐大呼頭痛。

《中視新聞》報導，有專櫃人員透露，雖然現在休8天，但還是有必須上滿200小時的要求，由於少了加班費，再加上空班排給計時人員，換算下來專櫃人員的時薪竟比工讀生還低，身上卻還是有業績壓力，有櫃姐更踢爆，即使上再多班也不會有加班費，因為多上的時數會在下個月被要求提早1或2個小時下班來抵銷，為了多賺點錢，不少人乾脆在休息日變成臨時工，到處幫忙站櫃。

人力空缺由兼職人員填補

百貨化妝品專櫃管理階層人員表示，修法前櫃姐的上班工時較彈性，未必要每天都上滿8小時，但新制中規定每日正常工時8小時，反讓工時相對拉長，讓排班變得更難且更複雜，且新制雖規定「例假」或「休息日」上班須給加班費，但雇主會轉向尋求兼職人員來填補人力空缺，導致櫃姐的加班費銳減，對照之前週年慶加班費可達新台幣5萬，如今連破萬都難。

另名從事百貨餐飲的櫃姐也指出，勞基法規定工作4小時要休息30分鐘，原本上班8小時如今卻變成9小時，等同變相拉長工時。她也指出，強制休假也造成人力不足、排班不公平等問題，家鄉在中南部的櫃姐也更難累積長假返鄉。