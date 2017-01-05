北高雄50中小學愛心大串聯 認助84位獨老

2017-01-05 19:48

〔記者蘇福男／彌陀報導〕一例一休上路，企業經營成本增加，愛心跟著「縮水」，距離農曆過年僅剩3週，華山基金會「愛老人、愛團圓」服務經費籌措全台不到6成，北高雄9區50所國中小、約2000名師生大串聯，捐出125萬餘元，認助84位失能、失智、失依長輩，共同守護獨老。

華山基金會今天在彌陀國小舉辦「愛老人愛團圓－50校齊手點亮燈塔守護獨老」公益行動，22名國中小校長一同按下燈塔按鈕，點亮象徵守護獨老的燈塔。

華山基金會表示，「愛老人、愛團圓」每位長輩1年所需經費為15000元，往年農曆過年前，都可募集到所需經費，但今年元旦一例一休正式上路，不少企業主因經營成本增加，愛心也跟著縮水，全台尚有4成多經費缺口，讓工作人員憂心不已。

華山表示，高市B區（原高縣）共有27個天使站，提供1479位弱勢長輩常年服務，目前尚有890位長輩的常年服務無人認助，有意共襄盛舉者，可電洽07-6101144。