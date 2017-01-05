| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》柯文哲與民進黨合作 林鶴明將入總統府
 首頁 > 生活

北高雄50中小學愛心大串聯 認助84位獨老

2017-01-05  19:48

〔記者蘇福男／彌陀報導〕一例一休上路，企業經營成本增加，愛心跟著「縮水」，距離農曆過年僅剩3週，華山基金會「愛老人、愛團圓」服務經費籌措全台不到6成，北高雄9區50所國中小、約2000名師生大串聯，捐出125萬餘元，認助84位失能、失智、失依長輩，共同守護獨老。

華山基金會今天在彌陀國小舉辦「愛老人愛團圓－50校齊手點亮燈塔守護獨老」公益行動，22名國中小校長一同按下燈塔按鈕，點亮象徵守護獨老的燈塔。

華山基金會表示，「愛老人、愛團圓」每位長輩1年所需經費為15000元，往年農曆過年前，都可募集到所需經費，但今年元旦一例一休正式上路，不少企業主因經營成本增加，愛心也跟著縮水，全台尚有4成多經費缺口，讓工作人員憂心不已。

華山表示，高市B區（原高縣）共有27個天使站，提供1479位弱勢長輩常年服務，目前尚有890位長輩的常年服務無人認助，有意共襄盛舉者，可電洽07-6101144。

廣告
  • 北高雄9區50所國中小、約2000名師生大串聯，捐出125萬餘元，認助84位失能、失智、失依長輩，共同守護獨老。（記者蘇福男攝）

    北高雄9區50所國中小、約2000名師生大串聯，捐出125萬餘元，認助84位失能、失智、失依長輩，共同守護獨老。（記者蘇福男攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛心 獨老 華山基金會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：北高雄50中小學愛心大串聯 認助84位獨老


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.