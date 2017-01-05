滿州學生午餐「冷冷」 鄉代心疼盼自辦

2017-01-05 19:35

〔記者蔡宗憲／滿州報導〕滿州鄉地處偏遠，因為廠商午餐派送距離遠，常有學生抱怨飯菜太涼，滿州鄉代會及鄉公所接獲反映，幾乎週週到校了解，廠商最近進行改善，但校方仍期盼恢復自辦伙食，讓孩子們保證有「熱食」吃。

「讓孩子中午沒吃熱食，實在心疼！」滿州鄉代會主席莊期文、代表徐振章等人，接獲學生家長反映，指孩子午餐會有「冷冰冰」情況，日前到校勘查，果然發現保溫不足問題。

莊期文說，外送午餐桶的廠商，都在20多公里外的恆春鎮，從煮好到學生開動大概超過1小時，天氣一冷，飯菜就會明顯偏冷，經向廠商反映，目前廠商將載運順序調整，冷菜問題暫時解決。

滿州國小校方人員表示，除了山區長樂國小自辦午餐，永港、滿州國小及滿州國中都依賴廠商外送桶餐，但菜色及保溫都不理想，滿州國小確實考慮重聘廚工自辦午餐，從根源解決午餐「冷冰冰」問題。