老媽炫耀種出「巨型萊姆」 沒想到切開後...
2017-01-05 20:29
原以為是巨大萊姆，沒想到切開後，竟是被它的外表騙了。（擷取自facebook）
〔即時新聞／綜合報導〕現在許多人都喜愛在自家種一些蔬菜水果，不但比較健康，收成時還會有滿滿的成就感，就有網友在網上分享，自己的媽媽得意的想向大家炫耀，自己種出了「巨型萊姆」，沒想到切開後，大家全看傻了眼！
日前一名網友在臉書粉專《連環泡有芒果》發文表示，「我媽那天很得意她種出了一顆一斤多重的萊姆，並且大張旗鼓在眾目睽睽下切開來......我們都哭了。」，並附上了照片，從照片中可以看到，一顆外型比一般萊姆還大的「巨型萊姆」，切開後果肉竟少的可憐，幾乎不到整顆萊姆的一半，乍看之下還有點像冬瓜。
這則貼文PO出後引發網友熱議，紛紛留下爆笑回覆，「萊姆怕冷」、 「我只是加厚」、「人家他會冷冷啊！穿件羽絨外套而已嘛」、「新品種-厚臉皮1號萊姆」、「這是詐欺」、「放火燒了那棵樹」。
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