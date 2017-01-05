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「小八煙」秘境太紅 淡水警分局要交管了

2017-01-05  19:29

〔記者李雅雯／新北報導〕三芝區興華里濕地景觀太紅了，人稱「淡水小八煙」，平日都可以見到人潮，由於該處路寬僅5公尺，兩側未畫設紅線、黃線，若旁側停了車，將很難雙向會車，淡水警分局預計將從週六（7日）開始施行交通管制，在數個路口禁止車輛進入。

該處濕地景觀位於北八鄉道4.5公里處，時常可見遊客就地停放車輛，淡水警分局指出，由於周邊沒有停車場，倘若大量遊客車輛湧入停放路邊，將會嚴重影響會車、車流，為了確保賞景動線以及在地居民進出需求，將從週六開始，在上午6點到下午6點進行交通管制；北八鄉道、101線路口設立管制點，禁止車輛進入，公車、住戶車輛則除外。

停放在雲廣坑產業道路右側車輛，可順線走北10線往台北；本在行忠堂停車場的車輛，則可走行忠路往台北。

淡水警分局強烈建議欲前往賞景民眾搭乘公車前往。民眾可在捷運淡水站搭乘F105、871號公車在樁子林站下車，步行700公尺到達目的地；或搭乘866、875、876、877、893號公車，在田心子站下車，步行950公尺到景點。

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  • 三芝區樂天社區濕地景觀是口而相傳的「大台北秘境」，民眾開車前往卻也讓狹小鄉道面臨會車考驗。（記者李雅雯攝）

    三芝區樂天社區濕地景觀是口而相傳的「大台北秘境」，民眾開車前往卻也讓狹小鄉道面臨會車考驗。（記者李雅雯攝）

  • 三芝區樂天社區打造濕地景觀，許多民眾大誇景色如八煙聚落「水中央」翻版。（記者李雅雯攝）

    三芝區樂天社區打造濕地景觀，許多民眾大誇景色如八煙聚落「水中央」翻版。（記者李雅雯攝）

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