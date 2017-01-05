無名嬤冰存2個月 兒子感謝里長尋人認出媽媽
李婦兒子感謝里長張連進協助認出媽媽，幫他找到媽媽。（記者蔡淑媛攝）
〔記者蔡淑媛／台中報導〕車禍往生無名氏老婦冰存殯儀館2個月，台南、台中警民元旦在Line群組發動尋人找出是曾走失尋獲的李姓失智老婦，李婦兒子今天拜訪認出老母親的北屯平陽里長張連進，感謝他幫忙指認和連絡，讓母親能在年前入土為安，也感嘆他與母親相依為命，今年只剩他一人吃年夜飯。
李婦兒子在前日深夜經警方連絡上，認屍確認是走失的媽媽的後，今天特別拜訪協助指認的里長張連進，他說媽媽經常離家外出數日，大多會自行返家或連絡他載回家，這次隔這麼久沒聯絡「常擔心不知道有什麼狀況，但都告訴自己不要想那麼多，沒想到竟出車禍往生。」
李婦兒子說，認屍時看到媽媽在殯儀館冰凍這麼久「很捨不得」，他告訴媽媽「我來看你了」將盡快讓媽媽入土為安，張連進也安慰他要堅強，並協助處理後事。
李婦為單親媽媽，賣花獨力撫養2個兒子，李婦兒子說國中就半工半讀完成學業，哥哥則在十幾年前就離家當街友，家中只剩他與媽媽自依為命，在3、4年前媽媽出現失智曾就醫，他也幫媽媽辦手機、配識別項鍊，但她都忘了帶出門，一出門都是好幾天忘了回家。
李婦兒子說，媽媽因為失智會弄壞租屋傢俱或是弄出聲響吵到鄰居，所以每半年到一年就會被房東趕只能不斷搬家，後來他找到工程師工作搬到公司宿舍，另為媽媽租套房，但時常去探望，過年也會買年菜一起過年，但今年只能獨自過年了。
李婦在去年11月在公益路過馬路時不幸被車輛撞死，身上沒有任何證件也沒被報失蹤人口，只能以無名氏身分冰存於殯儀館，台南新化派出所警員吳孟宇從全國失蹤人口資料庫中，發現老婦被公告2個月多月仍無人認領，在跨年夜感觸很深，從台中警民LINE群組發動尋人，錦平里長游金隆看到後轉傳到多個好友群組，北屯區平陽里長張連進也從錦平里福德群組看到照片，一眼認出是前年尋獲走失的李婦，連絡社會局社工找到資料和警方尋到兒子。
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