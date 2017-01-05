大台北秘境 「淡水小八煙」要正名
2017-01-05 19:24
三芝區樂天社區打造濕地景觀，許多民眾大誇景色有如八煙聚落「水中央」翻版。（記者李雅雯攝）
〔記者李雅雯／新北報導〕北八鄉道4.5公里處的濕地景觀是許多民眾探訪的「大台北秘境」，甚至給了暱稱叫「淡水小八煙」，大讚其景致優美有如金山區八煙聚落「水中央」翻版；實際上以行政區劃分來說，該處為三芝區興華里範圍，居民也跳出來要正名，「這裡不是淡水小八煙，是三芝田心子啦」。
北八鄉道起於淡水區義山里、終於三芝區北新莊，人稱「淡水小八煙」的溼地景觀屬於三芝區境內，由當地樂天社區發展協會維護，地名是「田心子」，因此也另有人稱呼濕地景觀為「三芝田心子」，或呼應水、天一線的風景，稱其為「水一方」，該片土地由地主王添無償提供使用。
這片景觀在各個時候都有不同氛圍，清晨、日落各有各的美，若是遇上陰天，遠離凡間塵囂的脫俗油然而生；碰上了晴天則多了份唯美暖意。
三芝區興華里長、樂天社區發展協會理事長杜國偵說，該處本為很久沒有耕種的荒地，參加農委會水保局的農村再生計畫後才有了改變，最開始是種滿滿的蓮花，疑似不耐天氣而死掉；第二年再種蓮花，卻敵不過福壽螺侵害，清掉蓮花後成為現貌，算是「無心插柳柳成蔭」；網路、媒體還有許多遊客都誤會這邊是淡水區，實際上這裡是三芝區田心子，現正在和三芝區公所討論命名，要讓該處正名，也不要只是被稱為八煙聚落「水中央」翻版。
該片濕地景觀在網路、媒體爭相曝光、輾轉相傳下，許多遊客湧入只為一探究竟，平日也有造訪人潮。民眾張美香說，平常就喜歡往大自然景點跑，和幾個退休朋友約了從台北市過來，先前到訪過一次，環境很清幽寧靜，很意外第二次再訪已是「秘境」成「熱點」。
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